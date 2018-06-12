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FATİH'TE VAHŞETİN SIRRI ÇÖZÜLDÜ

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2018 13:51 | Son Güncelleme

  *Şüpheliler arasında bulunan bir kişinin olaydan sonra gittiği Tunus'ta vicdan azabına dayanamayarak geri döndüğü ve olayı ihbar ettiği belirtildi.  *Şüpheliler Rojdi Tuguldi'nin uyuşturucu alırken aniden fenalaştığını, bir süre kalp masajı yaptıklarını sonuç alınmayınca paniğe kapıldıklarını anlattığı öğrenildi.  Haber: Ali AKSOYER/İSTANBUL DHA Fatih'te bir evde bavula konup, tamburu sökülmüş çamaşır makinesi içine konulmuş olarak bulunan cesedin sırrı çözüldü.

*Şüpheliler arasında bulunan bir kişinin olaydan sonra gittiği Tunus'ta vicdan azabına dayanamayarak geri döndüğü ve olayı ihbar ettiği belirtildi.

*Şüpheliler Rojdi Tuguldi'nin uyuşturucu alırken aniden fenalaştığını, bir süre kalp masajı yaptıklarını sonuç alınmayınca paniğe kapıldıklarını anlattığı öğrenildi.

Haber: Ali AKSOYER/İSTANBUL DHA
Fatih'te bir evde bavula konup, tamburu sökülmüş çamaşır makinesi içine konulmuş olarak bulunan cesedin sırrı çözüldü. Cesedin Tunus uyruklu Rojdi Tuguldi(50)'ye ait olduğu tespit edildi. Maktülün 20 gün önce 3 arkadaşı ile birlikte uyuşturucu alırken fenalaşarak öldüğü, arkadaşları tarafından önce bavula sonra çamaşır makinesi içine konulduğu öğrenildi. Şüpheliler arasında bulunan Muhammet E.E.(31)'in olaydan sonra gittiği Tunus'ta vicdan azabına dayanamayarak geri döndüğü ve olayı ihbar ettiği belirtildi. 3 şüphelinin sorgusu Asayiş Şube Müdürlüğünde sürüyor.

TUNUS'TAN GERİ GELİP İHBAR ETMİŞ
112 Acil servis numarasını arayan ve isminin Muhammet E.E. olduğunu söyleyen bir kişi yaklaşık 20 gün önce birlikte uyuşturucu aldıkları arkadaşları Rojdi Tuguldi'nin fenalaşarak öldüğünü, korktukları için arkadaşlarının cesedini evde sakladıklarını söyledi.

ÇAMAŞIR MAKİNESİ İÇİNDEKİ BAVULDAN CESET ÇIKTI
İhbar üzerine harekete geçen 112 servisi ve Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Kızanlık caddesinde bulunan eve gittiklerinde içerden gelen kokuyu fark etti. Çilingir yardımıyla kapı açıldığında kokunun evin ardiye olarak kullanılan küçük tuvaletinden geldiği tespit edildi. Alçıpanla kapatılan bölüm kırıldığında büyük bölümü gömülmüş halde bir çamaşır makinesi içindeki bavuldan bir erkek cesedi çıktı.

3 KİŞİ KENDİ KENDİNE ÖLDÜĞÜNÜ İDDİA ETTİ
Olay sırasında evde bulunduğu tespit edilen Sami A.(53), Necla M.(30) gözaltına alındı. Şüpheliler Rojdi Tuguldi'nin uyuşturucu alırken aniden fenalaştığını, bir süre kalp masajı yaptıklarını sonuç alınmayınca paniğe kapıldıklarını anlattıkları öğrenildi. Şüphelilerin önce cesedi bir bavula koyduklarını daha sonra tanburunu söktükleri çamaşır makinesi içine yerleştirerek tuvalete taşıdıklarını anlatıkları belirtildi. Şüphelilerin daha sonra çamaşır makinesini tuvaletin içine gömerek saklamaya çalıştıklarını üzerini alçıpanla kapattıklarını anlattıkları belirtildi.

ÖLÜM SEBEBİNİ ADLİ TIP RAPORU ÇÖZECEK
Öte yandan Adli Tıp Kurumuna kaldırılan Rojdi Tuguldi'nin cesedi üzerine yapılan ilk incelemede herhangi bir kesici delici alet, yada mermi izine rastlanmadığı öğrenildi. Kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumunda incelemenin sürdüğü belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Polis ekiplerinden görüntü
-Çevredeki vatandaşlardan görüntü
-İtfaiye ekiplerinden görüntü
-Gözaltına alınan şüpheliler
-Sağlık görevlilerinden görüntü
-Olay yeri inceleme ekibinin gelişi
-Olay yeri inceleme ekiplerinin binaya girişi
-Esnaf ile röportaj
-Binadan görüntü
-Cenazenin çıkışı
-Araca konulması
-Ekiplerin evden çıkışı
-Röportaj
-Rochdi'nin fotoğrafı
-Detaylar

12.06.2018 - 06.00 Haber Kodu : 180612017
12.06.2018 - 07.25 Haber Kodu : 180612018
12.06.2018 - 10.05 Haber Kodu : 180612026

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