Fatih'te yangın: 1 ölü

Murat SOLAK-Taner YENER/İSTANBUL,(DHA) FATİH'TE bir evde çıkan yangında 80 yaşındaki kişi hayatını kaybetti. Aksaray Mahallesi Sulubostan Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın en üst katında saat 07.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm daireyi kapladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çevredeki bazı vatandaşların yardımıyla yangına müdahale ederek söndürdü. İtfaiye ekipleri daire de yalnız yaşayan 80 yaşındaki Turan Özyener'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Haberi alan Özyener'in yakınlarının sinir krizleri geçirdiği görüldü. POLİS İNCELEME YAPTI Olay yerine gelen polis ekipleri, sokağa şerit çekerek yanan dairede inceleme yaptı. Savcı ve polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından Özyener'in cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polisin yangınla ilgili soruşturması sürüyor.



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