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Fatih'te yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2018 00:06 | Son Güncelleme

Binanın giriş katındaki merdiven boşluğunda bulunan hurdaların yanması sonucu çıkan yangında, birinci katta mahsur kalan 2 kişi pencereden atladı

İSTANBUL (AA) - Fatih'te 3 katlı bir binada çıkan yangında üst katta mahsur kalan 2 kişi, pencereden atlamaları sonucu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Aksaray Mahallesi Küçük Langa Caddesi'ndeki 3 katlı bir binanın giriş katındaki merdiven boşluğunda bulunan hurdalıkta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Merdiven boşluğunda oluşan yoğun duman dolayısıyla üst katta bulunan 4 kişi mahsur kaldı. Mahsur kalan vatandaşlardan 2'si, yaşadığı panik nedeniyle pencereden atladı. Atlamaları sonucunda vücutlarında kırıklar oluşan 2 kişi, ambulansla Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Dumandan etkilenen diğer 2 kişi de itfaiye ekiplerince merdiven yardımıyla kurtarılarak aynı hastaneye gönderildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucunda yangın kısa sürede söndürülürken, binada maddi hasar meydana geldi.

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Anahtar Kelimeler:
Fatih itfaiye yangın

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