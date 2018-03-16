Fatih'te yangın

İSTANBUL (AA) - Fatih'te 3 katlı bir binada çıkan yangında üst katta mahsur kalan 2 kişi, pencereden atlamaları sonucu yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Aksaray Mahallesi Küçük Langa Caddesi'ndeki 3 katlı bir binanın giriş katındaki merdiven boşluğunda bulunan hurdalıkta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Merdiven boşluğunda oluşan yoğun duman dolayısıyla üst katta bulunan 4 kişi mahsur kaldı. Mahsur kalan vatandaşlardan 2'si, yaşadığı panik nedeniyle pencereden atladı. Atlamaları sonucunda vücutlarında kırıklar oluşan 2 kişi, ambulansla Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Dumandan etkilenen diğer 2 kişi de itfaiye ekiplerince merdiven yardımıyla kurtarılarak aynı hastaneye gönderildi.
Ekiplerin müdahalesi sonucunda yangın kısa sürede söndürülürken, binada maddi hasar meydana geldi.
Erdoğan, seçim güvenliği ve ittifak yasasını onayladı
ABD'de korkunç olay! Yaralılar var
Mete Yarar'dan flaş iddia: 35 bin terörist tünellerden Türkiye'ye sıçrayacaktı
ABD, ayrı bir devlet kurmaya mı hazırlanıyor? Bomba iddia
Akşener'den Erdoğan'a: Çekmecende bulunan araştırma sonuçlarını açıkla
Çiftlik Bank insanları nasıl dolandırdı! İşte 4 sırrı
Afrin'den yeni görüntü! TSK böyle vurdu
Boşanmak isteyince dehşet saçtı! Cinayet kamerada
Youtube şakası ölüm getirdi! Canlı yayında sevgilisini katletti
Kutsal kayaya çırılçıplak sarıldı, ülke ayağa kalktı!
SGK tarafından 4 kanser ilacı daha ödeme listesine alındı
Bu halde doğdu! Doktorların müdahalesiyle sağlığına kavuştu!
Okuyucu Yorumları 0 yorum