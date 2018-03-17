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Fatih'te yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2018 00:29 | Son Güncelleme

Ahşap bina tamamen yandı

İSTANBUL (AA) - Fatih'te iki katlı ahşap binada çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Kadırga Limanı Caddesi Şehit Mehmetpaşa Sokağı'ndaki binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri de sevk edilirken, Fatih, Eminönü, Bayrampaşa, Bakırköy ve Beyoğlu'ndan gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yangın itfaiyenin çalışmasıyla söndürülürken, bina tamamen yandı.

Yangın sırasında binada kimsenin olmadığı öğrenildi.

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