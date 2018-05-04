Fatih'te yangın

İSTANBUL (AA) - Fatih'te ahşap bir binada çıkan yangın kontrol altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Haci Kadın Mahallesi İmaret Sabunhanesi Sokağı'ndaki 3 katlı tarihi, metruk binada henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın sebebiyle yıkılma tehlikesi geçiren binanın etrafı şerit çekilerek kapatıldı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangının çıkış sebebinin araştırıldığı bildirildi.
Suriyelilere vatandaşlık mı veriliyor? Erdoğan'dan flaş açıklama
Adana'da 'pitbull' köpekli fuhuş!
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Yahudilerden özür diledi
Cumhurbaşkanlığı için HDP tarafından aday gösterilen Selahattin Demirtaş'tan dikkat çeken mesajlar!
BAE asker çıkardı, büyük kriz çıktı!
Ankara'da korkunç olay! Annesini bıçaklayıp bebeğini aşağı attı!
Selahattin Demirtaş'ın daha önce görülmeyen 3 fotoğrafı yayınlandı
2018 DGS'nin tarihi ertelendi! 2018 DGS ne zaman yapılacak?
Erdoğan 2. kez Time dergisinin kapağında! Atatürk'ten sonra ikinci lider
Huawei artık akıllı telefon satamayacak!
Olmaz dediler oldu: Xiaomi artık en iyilerden biri!
Okuyucu Yorumları 0 yorum