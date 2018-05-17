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Fatih'te yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2018 04:05 | Son Güncelleme

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin bodrum katında çıkan yangın söndürüldü

İSTANBUL (AA) - Fatih'te Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin çocuk acil bölümünün bodrum katında çıkan yangın söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Vatan Caddesi'ndeki hastanenin çocuk acil bölümünün bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bölümdeki vatandaşların tahliye edilmesinin ardından itfaiye ekipleri söndürme çalışmalarına başladı.

İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale ettiği yangın söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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Fatih hastane yangın

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