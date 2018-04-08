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FATİH'TE YANGIN; MAHSUR KALANLAR İTFAİYE EKİPLERİNCE KURTARILDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2018 23:56 | Son Güncelleme

Ersan SAN / İSTANBUL DHA Fatih'te 5 katlı binanın 3'üncü katındaki çıkan yangın paniğe yol açtı.

Ersan SAN / İSTANBUL DHA
Fatih'te 5 katlı binanın 3'üncü katındaki çıkan yangın paniğe yol açtı. Binada mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince kurtarılırken yangın söndürüldü.
Yangın, Şehremini Mahallesi Ayıkfırını Sokak üzerinde bulunan 5 katlı binanın 3'üncü katında saat 22.00 sıralarında çıktı. Evden dumanların çıktığını görenlerin bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekibi, aracını sokağa bırakıp yangının bulunduğu bölgeye gidince itfaiye aracı olay yerine ulaşmada güçlük çekti. Polisin aracını kaldırmasının ardından itfaiye aracı olay yerine geldi. İtfaiye ekipleri, ilk olarak binada mahsur kalanları merdiven uzatarak kurtardı. Mahsur kalan 6 kişi kurtarılırken, dumandan etkilenen biri yaşlı kadın 2 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaklaşık 1 saatlik müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı.
Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme sürüyor.

Görüntü Dökümü:
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-Yolda bırakılan polis aracı
-İtfaiye ekiplerinin koşturması
-Polisin aracını kaldırması
-Yangın merdiveni uzatılarak mahsur kalanların kurtarılması
-Dumandan etkilenen yaşlı kadının ambulansa konularak götürülmesi
-Alevli görüntüler
-Yaşanan haraketlilik
İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmesi

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