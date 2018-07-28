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Fatih'te yangın paniği (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2018 15:20 | Son Güncelleme

    Alper KORKMAZ - İSTANBUL DHA - FATİH'te bir işyerinde yangın çıktı.

Alper KORKMAZ - İSTANBUL DHA - FATİH'te bir işyerinde yangın çıktı. Yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. İtfaiye yangına müdahale ederken çalışmalar nedeniyle Akdeniz Caddesi trafiğe kapatıldı.

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