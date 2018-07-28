Fatih'te yangın paniği (2)

Alper KORKMAZ - İSTANBUL DHA - FATİH'te bir işyerinde yangın çıktı. Yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. İtfaiye yangına müdahale ederken çalışmalar nedeniyle Akdeniz Caddesi trafiğe kapatıldı.

