Fatih'te yangın paniği (3)

Alper KORKMAZ - İSTANBUL DHA - FATİH'te bir işyerinde yangın çıktı. Yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. İtfaiye yangına müdahale ederken çalışmalar nedeniyle Akdeniz Caddesi trafiğe kapatıldı.
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