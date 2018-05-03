Fatih'teki cinayet güvenlik kamerasına yansıdı

İSTANBUL (AA) - Fatih'te Hasan Ayhan'ın (30) bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 23 Nisan'da yaralı halde getirildiği Samatya'daki İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybeden Hasan Ayhan'ın öldürülmesine ilişkin çalışma başlattı.
Polis, Ayhan'ı bıçakla yaralanmış halde taksiyle hastaneye getiren şoförün ifadesine başvurdu. Şoförün yaralı Ayhan'ı Kumkapı'daki bir internet kafeden aldığını söylemesi üzerine, Katip Kasım Mahallesi Alaca Cami Sokak'taki internet kafeye baskın düzenleyen polis, Serhat G. (24) ile Özbekistan uyruklu kız arkadaşı Ezoza K. (25) ve üvey kardeşi Laziz S'yi (30) gözaltına aldı.
Adresteki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, cinayet anına ve olaydan sonra şüphelilerin kanları temizleme görüntülerine ulaştı.
Şüpheli Serhat G, emniyetteki sorgusunda arkadaşı Hasan Ayhan'ı cezaevinden tahliye olduktan sonra kalacak yeri olmadığından kız arkadaşı Ezoza K. ile üvey kardeşi Laziz S'nin evine yerleştirdiğini anlattı. Şüpheli Serhat G, bir süre sonra Ayhan'ın misafir olarak kaldığı evde, kız arkadaşı Ezoza K'ya cinsel saldırıda bulunduğunu ve cep telefonunu çalarak evden uzaklaştığını iddia etti. Ayhan'ı, konuşmak için işlettiği internet kafeye çağırdığını söyleyen Serhat G, aralarında tartışma yaşanması üzerine yanındaki bıçakla arkadaşını bıçakladığını belirtti.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.
- Cinayet görüntülendi
Güvenlik kamerası görüntülerinde, Serhat G, Ezoza K. ve Laziz S'nin internet kafeye gelen Hasan Ayhan ile konuştuğu, aralarında tartışma yaşanması üzerine Ezoza K'nın Hasan Ayhan'a tokat attığı, Serhat G'nin de Ayhan'ı darbettiği ve bıçakla yaraladığı görülüyor.
Yaralama olayından sonra Ayhan yerde yatarken şüphelilerin etraftaki kanları temizleme anları da görüntülere yansıyor.
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