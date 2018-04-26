HABER

FATİH'TEKİ CİNAYETİ GÜVENLİK KAMERASINDA 

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2018 03:25 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA  Fatih'te dün gece gasp etmek istediği aracın sahibini bıçaklayarak öldürdükten sonra kaçan zanlı, bugün polis ekiplerinin yaptığı operasyon sonucu Silivri'de kıskıvrak yakalandı.

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA
Fatih'te dün gece gasp etmek istediği aracın sahibini bıçaklayarak öldürdükten sonra kaçan zanlı, bugün polis ekiplerinin yaptığı operasyon sonucu Silivri'de kıskıvrak yakalandı. Olay anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde aracı gasp etmeye çalışan kişiyi engellemek için çevredeki vatandaşlar yardıma koşuyor. Yaşanan arbedenin ardından araç sahibini bıçaklayan zanlı koşarak uzaklaşıyor.

Görüntü dökümü:
---------------
GÜVENLİK KAMERASI
- Güvenlik kamera görüntüsü
- Zanlının aracı gasp etmek istemesi
- Yaşanan arbede
- Çevredeki vatandaşların yardıma koşması
- Genel ve detaylar

Erdoğan, BBP lideri Destici ile görüşecekErdoğan, BBP lideri Destici ile görüşecek
Askerler sokağa çıkmıştı! Flaş açıklamalarAskerler sokağa çıkmıştı! Flaş açıklamalar
Salih Müslim HDP'li vekillerle ortaya çıktı!Salih Müslim HDP'li vekillerle ortaya çıktı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Subay, astsubay ve uzman erbaş maaşlarına zam yapıldı

Subay, astsubay ve uzman erbaş maaşlarına zam yapıldı

Seks shop yasaklanıyor! Karar resmileşti

Seks shop yasaklanıyor! Karar resmileşti

CHP'li Erdoğdu'dan çok tartışılacak sözler: Allah'ın oğlu gelse bizden alamaz

CHP'li Erdoğdu'dan çok tartışılacak sözler: Allah'ın oğlu gelse bizden alamaz

İsviçre'nin Suriye'ye yasaklı kimyasal madde ihraç ettiği ortaya çıktı

İsviçre'nin Suriye'ye yasaklı kimyasal madde ihraç ettiği ortaya çıktı

Hande Fırat, Aydan Şener ve Gülben Ergen! Olaylar iyice karıştı

Hande Fırat, Aydan Şener ve Gülben Ergen! Olaylar iyice karıştı

Lice kırsalında çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

Lice kırsalında çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ankara'da tamamı kadınlardan oluşan kaçakçılık çetesi çökertildi!

Ankara'da tamamı kadınlardan oluşan kaçakçılık çetesi çökertildi!

Cumhuriyet Gazetesi davasında ceza yağdı

Cumhuriyet Gazetesi davasında ceza yağdı

Lice kırsalında çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

Lice kırsalında çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM'nin 56. kuruluş yıl dönümünde konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM'nin 56. kuruluş yıl dönümünde konuştu

Osmaniye ve Konya'ya şehit ateşi düştü

Osmaniye ve Konya'ya şehit ateşi düştü

TSK'daki FETÖ'cüler deşifre oldu! Çok sayıda tutuklama

TSK'daki FETÖ'cüler deşifre oldu! Çok sayıda tutuklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.