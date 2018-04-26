FATİH'TEKİ CİNAYETİ GÜVENLİK KAMERASINDA 

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA
Fatih'te dün gece gasp etmek istediği aracın sahibini bıçaklayarak öldürdükten sonra kaçan zanlı, bugün polis ekiplerinin yaptığı operasyon sonucu Silivri'de kıskıvrak yakalandı. Olay anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde aracı gasp etmeye çalışan kişiyi engellemek için çevredeki vatandaşlar yardıma koşuyor. Yaşanan arbedenin ardından araç sahibini bıçaklayan zanlı koşarak uzaklaşıyor.
Görüntü dökümü:
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GÜVENLİK KAMERASI
- Güvenlik kamera görüntüsü
- Zanlının aracı gasp etmek istemesi
- Yaşanan arbede
- Çevredeki vatandaşların yardıma koşması
- Genel ve detaylar
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