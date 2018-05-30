Fatih'teki cinayetin failleri tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Fatih'te alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada Iraklı Adwla Anwar'ın (22) öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 10 şüphelide 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 10 Mart'ta Aksaray Mahallesi Yenikapı Değirmeni Sokak'ta ikamet eden ve kağıt toplayıcılığı yapan Iraklı Anwar, vücudunda bıçak yarası ve tabancayla vurulmuş halde ev arkadaşı tarafından bulundu. Sağlık ekiplerince, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Anwar, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.

Ev arkadaşı Shıvan Marıwan, Anwar'ın 4 arkadaşının eve geldiğini, kendisinin o esnada markete gittiğini, eve döndüğünde Anwar'ı yaralı halde bulup durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdiğini anlattı.

Anwar'ın ev arkadaşının ifadeleri doğrultusunda şüphelileri tespit eden ekipler, Avcılar'da 3 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Baskında Iraklı 10 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerden Nihat M., Shad R., ve Mujahid K.'nin Anwar'dan alacağı olduğu, olayı bu sebeple gerçekleştirdikleri ortaya çıktı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Nihat M., Shad R. ve Mujahid K. tutuklanırken, 2'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 7 şüpheli serbest bırakıldı.

