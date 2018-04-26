Fatih'teki cinayetin şüphelisi yakalandı

İSTANBUL (AA) - Fatih'te gasbetmek istediği park halindeki aracın sürücüsünü bıçaklayarak öldürdüğü ileri sürülen şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Cinayet Şube Müdürlüğü ve Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, dün Molla Gürani Mahallesi'nde, Ahmet Eren'in (42) otomobilini park ettiği sırada önü kesilen bir kişi tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetmesine ilişkin çalışma başlattı.

Ekipler, olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için 107 güvenlik kamera görüntüsünü inceledi. Araştırma sonucunda eşkali belirlenen şüpheli Erkan Ö'nün Silivri'deki bir adreste olduğu tespit edildi. Polis ekipleri, düzenledikleri operasyonda Erkan Ö'yü gözaltına aldı.

Şüpheli Erkan Ö, sağlık kontrolünün ardından Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne götürüldü.

Molla Gürani Mahallesi Oğuzhan Caddesi'nde, Ahmet Eren'in (42) otomobilini park ettiği sırada bir kişi tarafından önü kesilmiş, bu sırada aracını gasbetmeye çalıştığı öne sürülen şüpheli ile yaşadığı boğuşmada göğsünden bıçaklanan Eren, ağır yaralanmıştı. Saldırgan ise olay yerinden kaçmıştı. Sağlık ekiplerince Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Eren, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

