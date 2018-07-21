Fatih’teki silahlı saldırı

İSTANBUL (AA) - Fatih'te yabancı uyruklu bir kişinin uğradığı silahlı saldırı, bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Haseki Sultan Mahallesi Turgut Özal Millet Caddesi Yusufpaşa Tramvay Durağı mevkisinde meydana gelen silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde, iki kişinin, döverek yere düşürdükleri yabancı uyruklu olduğu öğrenilen erkek şahısı darp ettikleri görülüyor. Silahlı saldırının ardından iki şüpheli hızla olay yerinden kaçıyor. Olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Silahlı saldırı sonucu yabancı uyruklu olduğu öğrenilen kişi ambulansla götürüldüğü Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Cinayetle ilgili araştırma yapan polis ekipleri, olaya karıştığı iddia edilen bir kişiyi gözaltına aldı. Firari olan şüphelilerden birinin ise arama çalışmaları devam ediyor.

