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Fatma Girik'e yıllardır kâbus yaşatan hayranı yargılanmaya başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2018 19:11 | Son Güncelleme

BODRUM'da yaşayan sinema sanatçısı Fatma Girik'i (74), iddiaya göre, 40 yıldır rahatsız eden Adıyamanlı hayranı Mehmet Alsan'ın (71) yargılanmasına başlandı.

Fatma Girik'e yıllardır kâbus yaşatan hayranı yargılanmaya başladı

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM'da yaşayan sinema sanatçısı Fatma Girik'i (74), iddiaya göre, 40 yıldır rahatsız eden Adıyamanlı hayranı Mehmet Alsan'ın (71) yargılanmasına başlandı. Tutuksuz sanık Alsan duruşmaya gelmezken, Girik, mahkemede, yıllardır yaşadığı sıkıntıyı anlattı.
Torba Mahallesi'ndeki villasında yaşayan ünlü oyuncu ve İstanbul Şişli Belediyesi eski başkanlarından Fatma Girik, kendisini 40 yıldır adım adım takip eden Adıyamanlı hayranı 6 çocuklu Mehmet Alsan yüzünden büyük sıkıntı yaşadı. İlk kez evinin penceresinden girerek uyurken kendisini izlediği anda fark ettiği Alsan'ın aradan yıllar geçmesine rağmen aşırı ilgisi yüzünden bunalan Girik, şikayetçi oldu. Şikayet üzerine, Mehmet Alsan hakkında İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Ancak Fatma Girik, sağlık sorunları nedeniyle İstanbul'a gidemeyince ilk duruşma Bodrum 6'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.
Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 123'üncü maddesine göre 'kişilerin huzur ve sükûnunu bozma' suçundan 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ve TCK'nin 53'üncü maddesi gereğince bazı haklardan mahrum bırakılması istenen tutuksuz sanık Alsan, duruşmaya katılmadı. İfade veren Girik, mahkemede yıllardır yaşadığı sıkıntıyı anlattı. Hakim Erkan Koşaran'a ifade veren Girik, "Mehmet Alsan isimli şahıs, benim 40 yıldır hayranım. Ara ara hiç beklemediğim anlarda karşıma çıkarak hayranlığını dile getiriyor. Olay günü de ben hastanedeyken odama gelmiş ve bir not bırakmış. O notta 'Keşke seni zamanında sırtıma vurup kaçırsaydım, yapmadığıma pişmanım' ve benzeri rahatsız edici kelimeler kullanıp işi taciz boyutuna taşımıştı. Ben de şikayetçi oldum. Bu aşamada ben de şikayetçiyim, cezalandırılmasını isterim" dedi.
Girik'in ifadesinin ardından mahkeme başkanı, evrak işleminin bitmesi sonucu, dosyanın asıl davanın açıldığı İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ne iadesine karar verdi. Yardımcısıyla birlikte geldiği adliyede hayranlarının ilgi odağı olan Fatma Girik, yaşadığı sıkıntılı anları Demirören Haber Ajansı'na (DHA) şu sözlerle anlattı:
"Gençtim, İstanbul'da nereye gitsem, çalıştığım yerde, gezdiğim yerlerde, 2- 3 yılda bir karşıma çıkıyor, evimin kapısında elinde çiçeklerle bekliyordu. Allah için bir zararı olmadı ama bazen polis elbisesi giyerek beni takip ediyor, hiç beklemediğim bir anda restorandaki yan masada beni izlerken görüyordum. Bana âşıktı, onlarca mektup yazmıştı. Son olarak 2 yıl önce 10 Kasım 2016'da İstanbul'da ameliyat olduğum hastanede odama girdi. Hemşirelere 'Adıyaman'dan geliyorum. 19 saatlik yoldan geldim. Ne olur göreyim. Eski bir hayranıyım' demiş, yanıma kadar gelmiş. Görür görmez onun olduğunu anladım. Çünkü o gözleri, bakışları unutmam mümkün değil. Yakamı bırakmayan bu tacizci hakkında avukatımla dava açtık. Bana yıldırdır kâbus yaşatan kişi. Hem acıyorum hem ne yapacağımı bilmiyorum. Bugün ifademi verdim, yaşadıklarımı tekrar anlattım. Artık gerisini avukatıma bırakıyorum."

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Fatma Girik'e yıllardır kâbus yaşatan hayranı yargılanmaya başladıFatma Girik'e yıllardır kâbus yaşatan hayranı yargılanmaya başladı

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