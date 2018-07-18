Fatma Girik'i rahatsız eden kişiye dava

Oyuncu Fatma Girik, kendisini rahatsız ettiği gerekçesiyle, bir hayranı hakkında "kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçundan açtığı dava kapsamında müşteki sıfatıyla ifade verdi.
Girik'in ifadesi, Bodrum'da yaşaması ve rahatsızlığı nedeniyle İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinin yazılı talebi üzerine Bodrum Adliyesinde alındı.
Yürüteç ile adliyeye gelen sanatçının yürümekte güçlük çektiği gözlendi.
Girik, mahkeme çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, 1960'lı yıllarda evine giren, hatta kendisine mektuplar yazan ve evlenme teklif eden M.A'dan şikayetçi olduğunu söyledi.
Bu kişinin kendisini uzun yıllar rahatsız ettiğini belirten Girik, mahkemede konuyla ilgili ifade verdiğini ve avukatının gerekli takibi yapacağını anlattı.
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