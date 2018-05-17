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Fatma, Şahin, ilk orucunu iftar çadırında açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2018 14:50 | Son Güncelleme

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, ilk orucunu vatandaşlarla birlikte iftar çadırında açtı.

Mustafa KANLI GAZİANTEP,(DHA) Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, ilk orucunu vatandaşlarla birlikte iftar çadırında açtı. Gaziantep Üniversitesi Atakent Parkı'nda kurulan iftar çadırında Vatandaşlara yemek dağıtan Şahin, iftar çadırına gelenlerle sohbet etti. Öte yandan şehrin 6 bölgesinde kurulan iftar çadırlarında ramazan ayı boyunca 300 bin kişiye iftar yemeği verileceği belirtildi. Ramazan Ayı'nın ilk iftarını, iftar çadırında yapan Şahin akşam ezanın okunmasının ardından vatandaşlarla birlikte orucunu açtı. Kardeşlik sofrasında bir araya geldiklerini söyleyen Şahin, 11 ayın sultanı Ramazan Ayı'nın başı rahmet, ortası mağfiret, sonu bereket olduğunu belirterek, Büyükşehir olarak, yıllardır yaptığımız gibi yine iftar sofrasında halkımızla buluştuk. Gaziantep Üniversitesi Atakent Parkı'nda, üniversite öğrencileriyle birlikteyiz. Onlarla iftar yapmanın, sohbet etmenin, kardeşlik sofrasında bir araya gelmenin mutluluğu içerisindeyiz. Bu ortamı sağlayan yüce Mevla?ya şükrediyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak, şehrin 6 bölgesinde kurduğumuz iftar çadırında bir ay içerisinde 300 bin kişiye iftar yemeği vereceğiz. Binlerce insana gıda desteği sağlayacağız. İnanların manevi ihtiyaçları için gün içerisinde ve iftar sonrasında söyleşiler yapacağız. Kur-an'ı Kerim tilaveti, tasavvuf musikisi gibi ramazanın manevi hazzını tattıracak içerikte kültürel çalışmalarımız olacak. Nerede o eski ramazanlar dediğimiz hepimizin çocukluk hatıraları var. O duyguyu yaşatmak için de çocuk tiyatrolarıyla çocuklara, iyilik, merhamet ve adalet duygularını anlatacak tiyatro oyunları sahnelenecek. Çocuklarımıza oyunlarla, yoksullukla mücadelenin, dinimizin öğrettiği 'veren el' olmayı, yoksulluğu azaltmak için bu duruşun, ne kadar gerekli olduğunu göstereceğiz, bu bakış açısıyla çocuklarımızı hazırlıyoruz. Festival Park'ta her akşam söyleşiyle, musikiyle ramazanın manevi ruhuna uygun bir biçimde programlarımız olacak. Amacımız ve muradımız; girilmedik ev, çalmadık kapı, dokunmadık yürek kalmasın istiyoruz. Yüce Mevla, bölgemize, şehrimize, ülkemize; huzur, barış, adalet ve herkesin gönlüne göre bir dünya nasip etsin dedi.

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