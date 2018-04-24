HABER

Fatsa Yayalaştırma Projesi’nde sona gelindi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2018 17:16 | Son Güncelleme

Ordu Büyükşehir Belediyesinin Fatsa ilçesinde bazı cadde ve sokakları araç trafiğine kapatarak başlattığı yayalaştırma projesinde sona gelindi.Projeyi yerinde inceleyen Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ahmet Çoruh, “Yüzde 95 seviyesine gelinen Yayalaştırma Projemizi, yaklaşık 1 ay içerisinde tamamlayarak Fatsa halkımızın hizmetine sunmayı planlıyoruz” dedi.“Her şey daha güzel bir Fatsa inşa etmek için”Ordu Büyükşehir Belediyesi, Fatsa ilçesinin çehresini değiştirecek yayalaştırma projesi kapsamında, araç trafiğine kapatılan Eski Hal Sokak, Aşiyan Sokak, Plevne Caddesi ve Meydanı, Gülhan Sokak, Hisar Sokak, Reşadiye Caddesi, Pazar Caddesi ve Meydan Sokak’ta yürüttüğü hummalı çalışmalarda son aşamaya geldi.Projenin bitim aşamasına geldiğini söyleyen Başkan Vekili Ahmet Çoruh, “Fatsa Yayalaştırma Projemizi, üst görselleri ile yaklaşık 1 ay içerisinde tamamlayarak Fatsa halkımızın hizmetine sunmayı planlıyoruz.

Fatsa Yayalaştırma Projesi’nde sona gelindi

Ordu Büyükşehir Belediyesinin Fatsa ilçesinde bazı cadde ve sokakları araç trafiğine kapatarak başlattığı yayalaştırma projesinde sona gelindi.
Projeyi yerinde inceleyen Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ahmet Çoruh, “Yüzde 95 seviyesine gelinen Yayalaştırma Projemizi, yaklaşık 1 ay içerisinde tamamlayarak Fatsa halkımızın hizmetine sunmayı planlıyoruz” dedi.

“Her şey daha güzel bir Fatsa inşa etmek için”
Ordu Büyükşehir Belediyesi, Fatsa ilçesinin çehresini değiştirecek yayalaştırma projesi kapsamında, araç trafiğine kapatılan Eski Hal Sokak, Aşiyan Sokak, Plevne Caddesi ve Meydanı, Gülhan Sokak, Hisar Sokak, Reşadiye Caddesi, Pazar Caddesi ve Meydan Sokak’ta yürüttüğü hummalı çalışmalarda son aşamaya geldi.
Projenin bitim aşamasına geldiğini söyleyen Başkan Vekili Ahmet Çoruh, “Fatsa Yayalaştırma Projemizi, üst görselleri ile yaklaşık 1 ay içerisinde tamamlayarak Fatsa halkımızın hizmetine sunmayı planlıyoruz. 7 bin 700 metrekarelik alanın 7 bin metrekarelik kısmında çalışmalarımız tamamlandı. İnönü Caddesi’nin bulunduğu alandaki çalışmaları da bitirerek projemizi halkımızın hizmetine sunacağız. Her şey daha güzel bir Fatsa ve Ordu inşa etmek için” diye konuştu.

Fatsa Yayalaştırma Projesi’nde sona gelindi

Fatsa Yayalaştırma Projesi’nde sona gelindi

Fatsa Yayalaştırma Projesi’nde sona gelindi

Devlet Bahçeli'den Meral Akşener tepkisiDevlet Bahçeli'den Meral Akşener tepkisi
Fatih Portakal'dan dikkat çeken mesajlar! CHP'ye tavsiyelerFatih Portakal'dan dikkat çeken mesajlar! CHP'ye tavsiyeler
Meral Akşener ikna edilmeye çalışılıyor!Meral Akşener ikna edilmeye çalışılıyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Alişan'dan Meral Akşener'e : İktidara gelirseniz bizi Türk vatandaşlığından çıkarın

Alişan'dan Meral Akşener'e : İktidara gelirseniz bizi Türk vatandaşlığından çıkarın

24 haziran seçimine hazırlanan İYİ Parti lideri Meral Akşener'e kötü haber

24 haziran seçimine hazırlanan İYİ Parti lideri Meral Akşener'e kötü haber

Esra Ersoy'dan yeni açıklama! Bakın çıplak videoyu neden çekmiş

Esra Ersoy'dan yeni açıklama! Bakın çıplak videoyu neden çekmiş

Abla kardeş bir olup hayatını mahvetti

Abla kardeş bir olup hayatını mahvetti

Kılıçdaroğlu'ndan ittifak açıklaması: Bütün siyasi parti liderlerine sesleniyorum

Kılıçdaroğlu'ndan ittifak açıklaması: Bütün siyasi parti liderlerine sesleniyorum

Avrupa'dan Türkiye'ye 'seçimleri erteleyin' çağrısı

Avrupa'dan Türkiye'ye 'seçimleri erteleyin' çağrısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Başbakan Yıldırım'dan AKPM'nin talebine sert tepki: AKPM kendi işine baksa iyi olur

Başbakan Yıldırım'dan AKPM'nin talebine sert tepki: AKPM kendi işine baksa iyi olur

İstanbul Şişli'de yangın paniği!

İstanbul Şişli'de yangın paniği!

TSK'dan flaş açıklama: Şemdinli kırsalında 3 terörist öldürüldü

TSK'dan flaş açıklama: Şemdinli kırsalında 3 terörist öldürüldü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bülent Arınç'la görüşecek mi? AK Parti'den jet cevap

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bülent Arınç'la görüşecek mi? AK Parti'den jet cevap

Manisa'da 400 askerin zehirlenmesine neden olan aşçı kendini böyle savundu: Bana 'çok güzel pişirmişsin' dediler!

Manisa'da 400 askerin zehirlenmesine neden olan aşçı kendini böyle savundu: Bana 'çok güzel pişirmişsin' dediler!

Yasak aşk cinneti! Karısı ile sevgilisini öldürdü

Yasak aşk cinneti! Karısı ile sevgilisini öldürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.