Fatsa’da “Afrin Şehitleri Hatıra Ormanı” kuruldu

Ordu’nun Fatsa ilçesinde Afrin’de canları pahasına mücadele ederek şehit düşen askerlerin adına hatıra ormanı kuruldu.

Şehitlik mertebesine erenler için Fatsa-Çatalpınar Karayolu üzerinde “Afrin Şehitleri Hatıra Ormanı” kuruldu ve ilk ağaçları protokol ve öğrenciler birlikte diktiler.

Zeytin Dalı Harekâtı’nda şehit düşen Mehmetçikler adına fidan dikimi sonrası, tüm şehitler için dualar edildi, acılı ailelerine sabırlar dilendi. 3 dekar alanda kurulan “Afrin Şehitleri Hatıra Ormanı’na 150 adet boylu fidan, etkinliğe katılanlarca dikildi.

Hatıra ormanı fidan dikim törenine Ordu Milletvekili Ergün Taşcı, Fatsa Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Çatalpınar Kaymakamı Suat Hatam, Çatalpınar Belediye Başkanı Ahmet Türe, Ünye Orman İşletme Müdürü Aşkın Ozan Aydın, Fatsa Orman İşletme Şefi Sevil Şen, Fatsa ve Çatalpınar ilçelerinin protokolü, öğrenciler ve vatandaşların katıldı.