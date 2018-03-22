Fatsa’da “Afrin Şehitleri Hatıra Ormanı” kuruldu

Ordu’nun Fatsa ilçesinde Afrin’de canları pahasına mücadele ederek şehit düşen askerlerin adına hatıra ormanı kuruldu.
Şehitlik mertebesine erenler için Fatsa-Çatalpınar Karayolu üzerinde “Afrin Şehitleri Hatıra Ormanı” kuruldu ve ilk ağaçları protokol ve öğrenciler birlikte diktiler.
Zeytin Dalı Harekâtı’nda şehit düşen Mehmetçikler adına fidan dikimi sonrası, tüm şehitler için dualar edildi, acılı ailelerine sabırlar dilendi. 3 dekar alanda kurulan “Afrin Şehitleri Hatıra Ormanı’na 150 adet boylu fidan, etkinliğe katılanlarca dikildi.
Hatıra ormanı fidan dikim törenine Ordu Milletvekili Ergün Taşcı, Fatsa Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Çatalpınar Kaymakamı Suat Hatam, Çatalpınar Belediye Başkanı Ahmet Türe, Ünye Orman İşletme Müdürü Aşkın Ozan Aydın, Fatsa Orman İşletme Şefi Sevil Şen, Fatsa ve Çatalpınar ilçelerinin protokolü, öğrenciler ve vatandaşların katıldı.
Son dakika! Alaattin Çakıcı'nın adamlarına operasyon: 27 gözaltı
Edirne'de kar yağışı başladı! İşte son hava durumu raporu
Üniversitede ilişki skandalı! Herkesin ortasında...
YPG/PKK yandaşları SPD binasını işgal etti
Google'dan cinsel içerikli sitelere girenler dikkat! Google'ın size bir sürprizi var
Flaş açıklama: Şam, saldırılara yanıt vermeye hazır
İnşaat kazısında bulundu! Görenler şaşkına döndü!
Dehşete düşüren olay: Usturayla kendi boğazını kesti
WhatsApp'ın kurucusu: 'Facebook'u silin'
Zinayla suçladıkları çifti kanalizasyon pisliğine buladılar
Erdoğan'dan son dakika ittifak açıklaması
CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdüllatif Şener mi?
Okuyucu Yorumları 0 yorum