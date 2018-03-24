Fatsa’da baskı beton çalışmaları

Ordu Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Daire Başkanlığı ekipleri tarafından 2016 yılında yapılan ihale kapsamında bu zamana kadar yaklaşık 50 bin metrekare baskı beton kaldırım çalışması yapıldığı bildirildi.

Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan şehir merkezinde cadde kaldırımlarının artık daha konforlu olduğunu belirterek, “Bu anlamda merkezdeki baskı beton kaldırım çalışmalarında sona doğru yaklaşıldı diyebiliriz. Evkaf Mahallesi Arslan Aydınlık Caddesi’nde karşılıklı olarak toplamda 4 kilometre, Dumlupınar Mahallesi Reşadiye Caddesi’nde 4 kilometre, Evkaf Mahallesi Ceylan Sokak’ta 700 metre, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Sakarya Caddesi’nde 1600 metre, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Yeni Kumru Caddesi’nde 1,5 kilometre, Mazlum Sokak’ta 200 metre, Ant Caddesi’nde 700 metre, İnönü Caddesi’nde 400 metre baskı beton kaldırım çalışması yapıldı. Kaldırımların genişliği de eskisine göre daha fazla. Ben ilçemize desteklerinden dolayı Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Enver Yılmaz ve ekibine çok teşekkür ederim” diye konuştu.