Fatsa’da ortak akıl toplantısı

Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan, 2018 yılı sonunda, büyükşehir olmanın nimetlerini daha fazla hissedeceklerini söyledi.

Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan, 2014-2018 yılları arasında Fatsa Belediyesinin ve Büyükşehir Belediyesinin hükümetin de desteği ile yapılan çalışmaları sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri ile istişare etti. Ortak akıl toplantısında konuşma yapan Anlayan, “2014-2018 yılları arasında neler yaptık, şu anda neler yapıyoruz, 2018 yılında neler planlıyoruz, bu konuları istişarede bulunmak istedik. Büyükşehir olmaya başladıktan sonra sıfırdan kurulum yaşadık. Çok şükür şu anda yatırımlar hızla yapılıyor ve hayata geçiyor. 2018 yılı sonunda büyükşehir nimetlerini daha fazla hissedeceğiz ve inanıyorum. İyi ki büyükşehir olduk diyenlerin sayısı daha da artacaktır” dedi.

Sunumda 49 konu yer aldı

Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan’ın 1,5 saat süren sunumunda 49 konu yer aldı. Sunumun sonunda genel görüşlere cevaben genel bir değerlendirme yapan Başkan Anlayan, “Konuşulan görüşler her birisi ciddi katkılar. Bizler söylenenlerin her birisine çalışırken hem gönlümüzde hem kalbimizde hem de beynimizde yaşayarak düşünerek çalışmalar yapıyoruz. Çalışma yaparken bazen öncelikler oluyor bazen zorluklar oluyor. Sizlerin önerip de bizim yapamadığımız şeylerin çoğu inanın zorluklardan ya da imkansızlıklardan kaynaklanıyor. Görüşlere genel bir cevap anlamında konuşursak hep şehir merkezi konuşuluyor. Diğer mahalleler genişliyor şehir merkezi genişlemiyor. Şehir merkezinin genişleme şansı yok. Hangi biriniz tek bir metrekareden vazgeçebiliyor. Örnek verecek olursak Cumhuriyet Meydanı’ndaki binaları istimlak etmek için 14 yıldır ben çabalıyorum. Benden önceki başkanlar da çabaladı ama yıkamadılar. Büyükşehir Belediyemiz milyonlarca bütçesine rağmen tek bir binayı yıkabilmek için mahkemelerde uğraşıyor. Şehir merkezinin dönüşümü çok zor ama biz yeni mahalleleri merkezdeki bu sıkıntıları gördüğümüz için ona göre dizayn etmeye çalışıyoruz. Bu demek değildir ki merkezi kendi haline mi bırakacağız? Tabii ki hayır. Kaldırımın yenileyeceğiz, yolunu, alt yapısını varsa yeşil alanları düzenleyeceğiz. Biz bu bakımından 4 bölgeyi kentsel dönüşüm olarak teklif ettik, Evkaf Mahallesi, Devlet Hastanesinin alt kısmı kabul gördü. Kentsel dönüşüm resmi gazetede yayınlandı ama şu anda kaynakların zorunlu olarak farklı yerlere gitmesinden dolayı bekliyor. Bizler imkanları zorlayarak neyi yapabiliyorsak onu yapıyoruz” diye konuştu.

Fatsa’da bir otelde gerçekleşen istişare toplantısına Kaymakam Mehmet Yapıcı, AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Suat Olgun, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve muhtarlar katıldı.