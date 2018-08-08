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Fatsa'da sağanak; OSB su altında (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2018 14:12 | Son Güncelleme

ORDU'NUN KIRSAL BÖLGELERİ SELE TESLİM Ordu'da sağanak, Fatsa, Ünye, Perşembe, İkizce ve Aybastı ilçelerinin kırsal bölgelerinde sele neden oldu.

Fatsa'da sağanak; OSB su altında (3)

ORDU'NUN KIRSAL BÖLGELERİ SELE TESLİM
Ordu'da sağanak, Fatsa, Ünye, Perşembe, İkizce ve Aybastı ilçelerinin kırsal bölgelerinde sele neden oldu. Sel nedeniyle bazı bölgelerde heyelan meydana geldi. Yollarda hasar oluştu. Şiddetli rüzgarın etkisiyle devrilen ağaçlar, yolları kapattı. Sel suları ile birlikte taşınan taş ve ağaç parçaları araçlara zarar verdi. Fındık bahçelerinde zarar oluştu. Üreticilerin topladığı bahçelerde bulunan fındık çuvalları, sel suları ile birlikte derelere süreklendi.
Fatsa'ya Güneydoğu Bölgesi'ndeki illerden gelen mevsimlik fındık işçilerinin çadırlarının bulunduğu bölge de sel suları altında kaldı. İşçiler çadırlarını bırakıp yüksek kesimlere çıktı.
Öte yandan İkizce ilçesinde deredeki su seviyesinin yükselmesiyle sel sularına kapılan bir yavru karaca da vatandaşlar ve itfaiyenin çalışmasıyla kurtarıldı.

FOTOĞRAFLI

Fatsa'da sağanak; OSB su altında (3)Fatsa'da sağanak; OSB su altında (3)Fatsa'da sağanak; OSB su altında (3)Fatsa'da sağanak; OSB su altında (3)

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