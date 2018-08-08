Fatsa'da sağanak; OSB su altında

Nedim KOVAN, Ferudun ALTUNTAŞ/FATSA(Ordu), (DHA) - ORDU'nun Fatsa ilçesinde, etkili olan sağanakla Organize Sanayi Bölgesi su altında kaldı.
Ordu'nun Fatsa ilçesinde dün gece başlayan sağanak, su baskınlarına yol açtı. Şiddetli yağmur nedeniyle Konakbaşı Mahallesi'ndeki Fatsa Organize Sanayi Bölgesi su altında kaldı. Bölgede caddeler nehre dönerken, bazı fabrikaları da su bastı. Öte yandan yağmur Bolaman, Yalıköy, Perşembe Kırlı bölgelerinde de etkili oldu. Bölgede küçük çaplı heyelanlar meydana gelirken, dereler de taştı.
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