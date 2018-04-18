HABER

Fatsalı şair ve sanatçılar öğrencilerle buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2018 19:05 | Son Güncelleme

Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kültür ve Edebiyat Kulübü öğrencilerinin etkinlikleri kapsamında Fatsalı şair ve yazarlar öğrencilerle buluştu.4006 TÜBİTAK projesi kapsamında okulun Edebiyat Öğretmeni Nihal Ece Ergün organizesinde gerçekleşen program “Fatsa Tarihinden Sayfalar” adlı belgeselden yararlanılarak hazırlanan slayt gösterisi ile başladı.

Fatsalı şair ve sanatçılar öğrencilerle buluştu

Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kültür ve Edebiyat Kulübü öğrencilerinin etkinlikleri kapsamında Fatsalı şair ve yazarlar öğrencilerle buluştu.
4006 TÜBİTAK projesi kapsamında okulun Edebiyat Öğretmeni Nihal Ece Ergün organizesinde gerçekleşen program “Fatsa Tarihinden Sayfalar” adlı belgeselden yararlanılarak hazırlanan slayt gösterisi ile başladı. Daha sonra Kültür ve Edebiyat Kulübü öğrencilerinden Turgut Reis Yıldırım, Avni Kaysal’ın “Sitemkarım” adlı şiirini okudu. Ardından sanatçı Avni Kaysal sahneye çıkarak şair ve şiir üzerine öğrencilere bilgi verdi ve sorularını cevapladı.
Ardından Eray Öztürk Rüstem Gürler’in “Özlem” adlı şiirini okudu. Sahneye davet edilen Rüstem Gürler’in her zaman olduğu gibi engin kültürü bilge kişiliği öğrencilere tecrübelerinden kesitler sundu. Gürler; şiirin dans ve müzik ile ilk yola çıkışını, Homeros’un şiir tanımını, Turgut Uyar’ın şiir üzerine tanımlarını, şiirin bağımsızlığını, müzikle, resimle, felsefeyle, güzel sanatlarla olan ilişkileri hakkında doyurucu bir konuşma yaptıktan sonra öğrencilerin sorularını cevaplayıp sahneden ayrıldı.
Şair Rüstem Gürler’den sonra sahneye Bestekar Müzisyen Yüksel Kaytaz çıktı. Yüksel Kaytaz’ın kısa bir konuşma yapmasının ardından öğrencilerden Emre Şimşek, Celal Çukurlu’nun “Kalemim Yetmez ki” adlı şiirini okudu.
Yazar Çukurlu da ilmen tanımak la, yakinen tanımanın önemine dikkat çekip, edebi bir örnekle konuşmasını tamamladı. Her dört konuğun gerek şiirleri, gerekse konuşmaları öğrenci ve öğretmenlerden bol bol alkış aldı.

Sanatçılardan mini konser
Programın son bölümünde sahneye çıkan Avni Kaysal ile Yüksel Kaytaz söz ve besteleri kendilerine ait olan eserleri seslendirdiler. Program yaklaşık 2 saat kadar sürdü. Öğretmen ve öğrenciler konuklarına birer buket çiçek takdim ettiler.

Fatsalı şair ve sanatçılar öğrencilerle buluştu

Fatsalı şair ve sanatçılar öğrencilerle buluştu

Erdoğan'dan erken seçim açıklamasıErdoğan'dan erken seçim açıklaması
Mahkemeden Demirtaş'a son şansMahkemeden Demirtaş'a son şans
Hükümet Sözcüsü Bozdağ'dan flaş açıklamalarHükümet Sözcüsü Bozdağ'dan flaş açıklamalar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Suriye'de kimyasal saldırıyı incelemeye giden ekibe ateş açtılar

Son dakika! Suriye'de kimyasal saldırıyı incelemeye giden ekibe ateş açtılar

Erken seçim çağrısı sonrası bomba anket!

Erken seçim çağrısı sonrası bomba anket!

Erken seçim kararı sonrası dolar ne kadar oldu? İşte piyasaların ilk tepkisi

Erken seçim kararı sonrası dolar ne kadar oldu? İşte piyasaların ilk tepkisi

Survivor'da Turabi gizli favorisini açıkladı 'Kalp atışı gibi oyun kazandırıyor'

Survivor'da Turabi gizli favorisini açıkladı 'Kalp atışı gibi oyun kazandırıyor'

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Erken seçim 24 Haziran Pazar günü

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Erken seçim 24 Haziran Pazar günü

Erken seçim kararına muhalefetten ilk yorumlar

Erken seçim kararına muhalefetten ilk yorumlar

İlginizi Çekebilir

İYİ Parti erken seçime girebilecek mi? Meral Akşener aday olduğunu açıkladı

İYİ Parti erken seçime girebilecek mi? Meral Akşener aday olduğunu açıkladı

10 bin polis, 25 bin jandarma alımı ne zaman yapılacak? Bakan Soylu açıkladı

10 bin polis, 25 bin jandarma alımı ne zaman yapılacak? Bakan Soylu açıkladı

Eski müdürün Mısırlı kadını taciz etme anı ortaya çıktı!

Eski müdürün Mısırlı kadını taciz etme anı ortaya çıktı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Erken seçim 24 Haziran Pazar günü

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Erken seçim 24 Haziran Pazar günü

Silahlı saldırıya uğrayan Mutlu Kaya'nın son hali...

Silahlı saldırıya uğrayan Mutlu Kaya'nın son hali...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Başbakan Binali Yıldırım'dan İYİ Parti ve erken seçim açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım'dan İYİ Parti ve erken seçim açıklaması

İzmir metro hattında üst geçit raylara çöktü

İzmir metro hattında üst geçit raylara çöktü

Türkiye erken seçime gidiyor! AK Parti'de tarih netleşiyor!

Türkiye erken seçime gidiyor! AK Parti'de tarih netleşiyor!

YSK Başkanı Sadi Güven'den erken seçim açıklaması

YSK Başkanı Sadi Güven'den erken seçim açıklaması

AK Parti seçim hazırlıklarına başladı! Tüm milletvekilleri Erdoğan'la buluşacak

AK Parti seçim hazırlıklarına başladı! Tüm milletvekilleri Erdoğan'la buluşacak

Son dakika: OHAL 7. kez uzatıldı

Son dakika: OHAL 7. kez uzatıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.