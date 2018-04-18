Fatsalı şair ve sanatçılar öğrencilerle buluştu

Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kültür ve Edebiyat Kulübü öğrencilerinin etkinlikleri kapsamında Fatsalı şair ve yazarlar öğrencilerle buluştu.

4006 TÜBİTAK projesi kapsamında okulun Edebiyat Öğretmeni Nihal Ece Ergün organizesinde gerçekleşen program “Fatsa Tarihinden Sayfalar” adlı belgeselden yararlanılarak hazırlanan slayt gösterisi ile başladı. Daha sonra Kültür ve Edebiyat Kulübü öğrencilerinden Turgut Reis Yıldırım, Avni Kaysal’ın “Sitemkarım” adlı şiirini okudu. Ardından sanatçı Avni Kaysal sahneye çıkarak şair ve şiir üzerine öğrencilere bilgi verdi ve sorularını cevapladı.

Ardından Eray Öztürk Rüstem Gürler’in “Özlem” adlı şiirini okudu. Sahneye davet edilen Rüstem Gürler’in her zaman olduğu gibi engin kültürü bilge kişiliği öğrencilere tecrübelerinden kesitler sundu. Gürler; şiirin dans ve müzik ile ilk yola çıkışını, Homeros’un şiir tanımını, Turgut Uyar’ın şiir üzerine tanımlarını, şiirin bağımsızlığını, müzikle, resimle, felsefeyle, güzel sanatlarla olan ilişkileri hakkında doyurucu bir konuşma yaptıktan sonra öğrencilerin sorularını cevaplayıp sahneden ayrıldı.

Şair Rüstem Gürler’den sonra sahneye Bestekar Müzisyen Yüksel Kaytaz çıktı. Yüksel Kaytaz’ın kısa bir konuşma yapmasının ardından öğrencilerden Emre Şimşek, Celal Çukurlu’nun “Kalemim Yetmez ki” adlı şiirini okudu.

Yazar Çukurlu da ilmen tanımak la, yakinen tanımanın önemine dikkat çekip, edebi bir örnekle konuşmasını tamamladı. Her dört konuğun gerek şiirleri, gerekse konuşmaları öğrenci ve öğretmenlerden bol bol alkış aldı.