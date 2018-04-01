FATSO’da Başkan Karataş güven tazeledi

Ordu’nun Fatsa ilçe Ticaret ve Sanayi Odası (FATSO) Başkanı Tayfun Karataş, olağan genel kurulda güven tazeledi.

Şehit Ümit Karamustafa Ortaokulunda gerçekleşen seçimde meslek komitesi üyelikleri ile meclis üyelikleri seçimi yapıldı.

Yönetim kurulu seçiminde tek liste olarak katılan mevcut başkan Tayfun Karataş FATSO yönetimine yeniden seçildi.

Seçim sonrası bir açıklama yapan Başkan Tayfun Karataş, “Öncelikle bu seçimin odamıza ve bölgemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Yönetim kurulu arkadaşlarımızla birlikte Fatsa Ticaret ve Sanayi Odasını layıkıyla düzgün bir hizmet anlayışıyla yönetmeye çalıştık. Hepimizin paydası bölge adına bir şeyler yapabilmek ve kazandırmaktır. Amacımız yeni dönemde de daha güzel projelerle devam ettirmeyi hedefliyoruz. Bu görevi bizi layık gören başta üyelerimiz olmak üzere cani gönülden teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Başkan Tayfun Karataş’ın yeni meclis üyeleri şu isimlerden oluşuyor; "Abdülkerim Aydın, Adil Doğruca, Arif Bulu, Aziz Töngelli, Birol Torgan, Cem Koç, Cemalettin Uysal, Davut Çimiç, Emin Yurttaş, Emrullah Hep, Fahri Tanrıkulu, Ferhun Okan, Fırat Tatlıelma, Gonca Çarıkçıoğlu, Gökhan Işık, Güven Ada, Hacı Yelkuvancı, Hakan Şimşek, Halis Kılıç, İlhan Engin Battal, İsmail Güvenkaya, Kenan Yahşi, Mehmet Akif Mutlu, Mehmet Ali Çekici, Muammer Coşkun, Muharrem Yaylak, Muharrem Zaimoğlu, Mustafa Ceceloğlu, Necat Arpacı, Nusret Topaloğlu, Orhan Hasoğlu, Osman Nuri Topaloğlu, Şakir Karaoğlanoğlu, Taner Okutan, Tayfun Karataş, Yalçın Ünal, Yavuz Kutlu, Yusuf Çetin Kibar."