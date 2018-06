Ortada bir bilgi kirliliğinin dolaştığını, bu işi bu noktaya hayvanseverlerin getirdiğini ifade eden Ünal, "Onların yaptığı haberlerin tamamı baştan sona yanlış. Yılda 600, 700 atın öldüğünü iddia etmişler. Biz zaten bin atla iş yapıyoruz. 700 at ölürse, fayton başına bir at düşer. Biz günde 6 atla çalışıyoruz. Hikayenin gerçeği o değil. Biz inanıyoruz ve güveniyoruz ki Cumhurbaşkanı bizi mağdur etmeyecektir." diye konuştu.

Ünal, "Adalar'da binin üzerinde at var. Faytonlar kaldırılırsa o atları da özgür ortama salınmasını isteyen hayvanseverlere teslim edeceğiz herhalde. Bu atları ne yapacaklarsa onlar düşünsün. Biz onu düşünmüyoruz. Biz atlarımızı vermeyi düşünmüyoruz, faytonlarımızın kalkmasını istemiyoruz." dedi.

- "Sektörü modernize etmeye çalışıyoruz"

Bu sektörü iyileştirmeye, modernize etmeye çalıştıklarını anlatan Ünal, şunları kaydetti:

"Bunun için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yapması gereken bizim eksiklerimizin giderilmesidir. Öncelikle eksik ahırların tamamlanması gerekiyor. Kadir Topbaş, belediye başkanıyken 140 tane ahır yaptı. Şu an 80 ahıra, bir de at hastanesine ihtiyacımız var. İstanbul'da bir tane at hastanesi var Avcılar'da ama at yok. Türkiye'de de en çok at yoğunluğu Adalar'da var ama hastane yok. Böyle çelişkili bir durum var. Adada at hastanesi olursa, bu eksikler de giderilirse bu sektörü dünya markası haline getiririz. Adada sürekli görev yapan bir veteriner yok. Atların kontrolleri İlçe Tarım veterinerleri tarafından gerçekleştiriliyor. Atlar 6 ayda bir sağlık taramasından geçiriliyor. Olağanüstü durum olduğunda ilçe tarım veterinerleri yardım ediyor."