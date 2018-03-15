HABER

Fazıl Ahmet Paşa öğrenci evlerinde

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2018 23:08 | Son Güncelleme

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde Fazıl Ahmet Paşa Ortaokulunda Maarif Hareketi kapsamında rehber öğretmen Adem Yıldız tarafından "Öğretmenim Evimde Projesi" hazırlandı.Proje kapsamında okul idarecileri ve öğretmenlerin öğrencilerin ailelerini ziyaret ettikleri belirtildi.

Fazıl Ahmet Paşa öğrenci evlerinde

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde Fazıl Ahmet Paşa Ortaokulunda Maarif Hareketi kapsamında rehber öğretmen Adem Yıldız tarafından "Öğretmenim Evimde Projesi" hazırlandı.
Proje kapsamında okul idarecileri ve öğretmenlerin öğrencilerin ailelerini ziyaret ettikleri belirtildi. Okul Müdürü Mustafa Kaya proje hakkında öğrenci, öğretmen ve velileri bilgilendirdi. Kaya, “Projenin amacı okul aile işbirliğini kuvvetlendirerek öğrencilerimizin akademik başarılarını artırmanın yanı sıra ahlaklı, toplum değerlerine saygı duyan ve sorumluluk sahibi bireyler olarak yetiştirmek, öğrencilerimizin yaşadığı aileyi evini yakından tanıyarak onlarla her zaman birlikte olduğumuzu hissettirmektir” dedi.
Bu kapsamda önceden belirlenen öğrencilerin ailelerini gönüllü öğretmenlerin katılımıyla ziyaret ettiklerini belirten Mustafa Kaya, “Bu ziyaretlerle, okul-veli ilişkilerini geliştirerek başarıyı olumsuz etkileyecek faktörleri yerinde tespit etmeyi ve gerekli önlemleri alarak, çeşitli sebeplerle okulda devamsızlık yapan öğrencilerin bu sorununu çözerek, başarılı öğrencileri aileye özel hazırlanan plaketle motive etmek istiyoruz” diyerek devamsızlığın başarıyı olumsuz yönde etkilediğine dikkat çekti.
Öğrenci velileri aile ziyaretlerinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, yapılan ziyaretleri çok olumlu ve anlamlı bulduklarını, çocuklarının öğretmenlerin evlerinde ziyarette bulunmasına çok sevindiklerini belirttiler. Veliler okul-aile işbirliği konusunda farkındalık oluşturan okul idaresi ve öğretmenlere teşekkür ettiler.

Fazıl Ahmet Paşa öğrenci evlerinde

Çiftlik Bank insanları nasıl dolandırdı! İşte 4 sırrıÇiftlik Bank insanları nasıl dolandırdı! İşte 4 sırrı
Kandil'den Afrin'e talimat!Kandil'den Afrin'e talimat!
Murat Başoğlu davasında flaş karar! Murat Başoğlu davasında flaş karar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın oyuncularının masadaki 'rakı'ları saklamaları sosyal medyada ti'ye alındı

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın oyuncularının masadaki 'rakı'ları saklamaları sosyal medyada ti'ye alındı

Berna Laçin ormanda kayboldu! Heyecan dolu anlar

Berna Laçin ormanda kayboldu! Heyecan dolu anlar

Çiftlik Bank insanları nasıl dolandırdı! İşte 4 sırrı

Çiftlik Bank insanları nasıl dolandırdı! İşte 4 sırrı

Gelin adayı Solmaz'ı sevgilisi eve kapattı!

Gelin adayı Solmaz'ı sevgilisi eve kapattı!

ABD, ayrı bir devlet kurmaya mı hazırlanıyor? Bomba iddia

ABD, ayrı bir devlet kurmaya mı hazırlanıyor? Bomba iddia

Afrin'den yeni görüntü! TSK böyle vurdu

Afrin'den yeni görüntü! TSK böyle vurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kadıköy metroda kadına saldırı iddiası: Şüpheli yakalandı

Kadıköy metroda kadına saldırı iddiası: Şüpheli yakalandı

Sözün bittiği yer! Annesini tekme tokat dövdü

Sözün bittiği yer! Annesini tekme tokat dövdü

Mete Yarar'dan flaş iddia: 35 bin terörist tünellerden Türkiye'ye sıçrayacaktı

Mete Yarar'dan flaş iddia: 35 bin terörist tünellerden Türkiye'ye sıçrayacaktı

Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın rapçi çıktı!

Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın rapçi çıktı!

Afrin'den yeni görüntü! TSK böyle vurdu

Afrin'den yeni görüntü! TSK böyle vurdu

Afrin'den kahreden haber: 1 asker şehit

Afrin'den kahreden haber: 1 asker şehit

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.