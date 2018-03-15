Fazıl Ahmet Paşa öğrenci evlerinde

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde Fazıl Ahmet Paşa Ortaokulunda Maarif Hareketi kapsamında rehber öğretmen Adem Yıldız tarafından "Öğretmenim Evimde Projesi" hazırlandı.

Proje kapsamında okul idarecileri ve öğretmenlerin öğrencilerin ailelerini ziyaret ettikleri belirtildi. Okul Müdürü Mustafa Kaya proje hakkında öğrenci, öğretmen ve velileri bilgilendirdi. Kaya, “Projenin amacı okul aile işbirliğini kuvvetlendirerek öğrencilerimizin akademik başarılarını artırmanın yanı sıra ahlaklı, toplum değerlerine saygı duyan ve sorumluluk sahibi bireyler olarak yetiştirmek, öğrencilerimizin yaşadığı aileyi evini yakından tanıyarak onlarla her zaman birlikte olduğumuzu hissettirmektir” dedi.

Bu kapsamda önceden belirlenen öğrencilerin ailelerini gönüllü öğretmenlerin katılımıyla ziyaret ettiklerini belirten Mustafa Kaya, “Bu ziyaretlerle, okul-veli ilişkilerini geliştirerek başarıyı olumsuz etkileyecek faktörleri yerinde tespit etmeyi ve gerekli önlemleri alarak, çeşitli sebeplerle okulda devamsızlık yapan öğrencilerin bu sorununu çözerek, başarılı öğrencileri aileye özel hazırlanan plaketle motive etmek istiyoruz” diyerek devamsızlığın başarıyı olumsuz yönde etkilediğine dikkat çekti.

Öğrenci velileri aile ziyaretlerinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, yapılan ziyaretleri çok olumlu ve anlamlı bulduklarını, çocuklarının öğretmenlerin evlerinde ziyarette bulunmasına çok sevindiklerini belirttiler. Veliler okul-aile işbirliği konusunda farkındalık oluşturan okul idaresi ve öğretmenlere teşekkür ettiler.