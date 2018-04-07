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Fazıl Say, İstanbul'da konser verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2018 14:57 | Son Güncelleme

Fazıl Say, İstanbul'da konser verdi

İSTANBUL (AA) - Ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, Darüşşafaka Cemiyeti’nin 155’inci yılı kapsamında düzenlenen bağış konserinde sahne aldı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul’daki İş Sanat Kültür Merkezi'nde gerçekleşen konserden elde edilen gelirle 48 öğrencinin bir yıllık eğitimine destek olundu.

Darüşşafaka Cemiyeti yararına düzenlenen resitalde Say, kendi bestelerini ve çağdaş bestecilerin eserlerini yorumladı.

Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Tekin, her çocuğun eşit koşullarda eğitim alması gerektiği inancıyla 155 yıldır çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, eğitimde fırsat eşitliği konusunda bundan sonra da çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Fazıl Say ise Darüşşafaka'ya destek olmanın herkesin boynunun borcu olduğunu dile getirerek, "Bu çocukların eğitimine faydası olması için hepimiz işin bir ucundan tutmalıyız. Bu gece verdiğim konsere ciddi bir ilgi vardı. Bu da mutluluk verici." şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Darüşşafaka eğitim Fazıl Say konser piyanist

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