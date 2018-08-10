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Fazıl Say'dan "Troia" bestesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2018 00:02 | Son Güncelleme

Piyanist ve besteci Fazıl Say, Troia Festivali için özel bestelediği "Troia Sonatı" adlı eserini verdiği konserde ilk kez dinleyicilere sundu

ÇANAKKALE (AA) - Piyanist ve besteci Fazıl Say, bu yıl 55'incisi düzenlenen Troia Festivali'nde konser verdi.

Say, festival etkinlikleri kapsamında düzenlenen konserde, 2018'in "Troya Yılı" ilan edilmesi dolayısıyla Çanakkale Belediyesinden gelen özel istek üzerine beste yaptı.

Konserin ilk bölümünde eski bestelerini seslendiren Fazıl Say, "Troia Sonatı" isimli özel bestesini ilk kez, Çanakkale Deniz Müzesi Komutanlığı bahçesindeki Çimenlik Kalesi'nde düzenlenen festivalde dinleyicilere sundu.

Çok sayıda kişinin izlediği konserde bazı katılımcılar, Say'ın piyano performansını cep telefonlarıyla kaydetti.

Konseri CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan da izledi.

Festival kapsamında 10 Ağustos Cuma günü Dina Ensemble, 11 Ağustos Cumartesi günü Eleni Karaindrou konser verecek.

Festivalde ayrıca Muhteşem Süleyman ve Kösem Sultan operalarıyla sanatçılar Tevfik Akbaşlı ve Aytaç Manizade yönetimindeki Troia Efsanesi Operası, Çimenlik Kalesi'nde gösteri sunacak.

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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale Fazıl Say Troia Festivali

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