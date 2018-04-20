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Fazlıağaoğlu TÜGVA’lı gençlerle buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2018 17:46 | Son Güncelleme

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kilis Çalışan Gençlik Koordinatörlüğü tarafından ‘Hak ve Hukuka Riayet Eden Bir Gençlik’ konulu sunuma konuşmacı olarak davet edilen Kilis Baro Başkanı Av.

Fazlıağaoğlu TÜGVA’lı gençlerle buluştu

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kilis Çalışan Gençlik Koordinatörlüğü tarafından ‘Hak ve Hukuka Riayet Eden Bir Gençlik’ konulu sunuma konuşmacı olarak davet edilen Kilis Baro Başkanı Av. Hayri Muammer Fazlıağaoğlu ile bir araya geldi.
TÜGVA Kilis Çalışan Gençlik Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen Hukukçular Buluşması programında ‘Hak ve Hukuka Riayet Eden Bir Gençlik’ konulu sunuma konuşmacı olarak davet edilen Kilis Baro Başkanı Av. Hayri Muammer Fazlıağaoğlu, gençlerle bir araya gelerek hak ve hukuka yönelik konuşmalarını yaparken aynı zamanda kendi yaşam hikayesinden de anekdotlar paylaşarak gençlere yol gösterici tavsiyelerde bulundu. Öncelikle kendini tanıtarak sözlerine başlayan Fazlıağaoğlu, "Bu vatanın, bu milletin, bu bayrağın ve bilhassa Kilis’imizin en önemli geleceği genç nesildir. Hedefimiz, bu memlekette yaşıyor olduğumuz için kendi ailemizin istikbalini kazanırken biraz da olsa bu memleketin aşını, suyunu, toprağını, havasını koklamış olduğumuzdan dolayı bu memlekete hizmet edebilmektir. Tabi bu hizmet çeşitli vasıtalarla birlikte yapılabilecek bir şeydir. Ben programdan önce başkan İzzeddin Özkeleş’e teşekkür ettim. Sizler gibi geleceğe mührünü vurabilecek insanları yan yana getirdiği ve Kilis’e büyük katkı sağlayacağı ekibi oluşturduğundan dolayı kendisini kutluyorum. Sizlerden istediğim ve talep ettiğim şey ise sahada olmanızdır. Bu memleketin evlatları olarak bu memlekete her alanda hizmet etmenizdir” diye konuştu.

Fazlıağaoğlu TÜGVA’lı gençlerle buluştu

Fazlıağaoğlu TÜGVA’lı gençlerle buluştu

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