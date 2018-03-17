FBI'ın eski direktör yardımcısı kovuldu

WASHINGTON (AA) - ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions'ın, eski Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktör Yardımcısı Andrew McCabe'i emekliliğine iki gün kala kovduğu bildirildi.
Bakan Sessions, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, McCabe'in kurumla tüm ilişiğini hemen kesme kararı aldığını belirtti.
Sessions, FBI Başdenetçisi Michael Horowitz tarafından yürütülen iç soruşturmanın sonucuna göre McCabe'in kurumdan ilişiğini kestiklerini duyurdu.
- Trump eleştiriyordu
Özellikle Rusya soruşturması bağlamında 2016 yılında etkin görevler yürüten ve Demokratların başkan adayı Hillary Clinton hakkındaki soruşturmaya bakan McCabe, ABD Başkanı Donald Trump tarafından birçok kez eleştirilmişti.
29 Ocak'ta görevinden ayrıldığını açıklayan eski FBI Direktör Yardımcısı McCabe'in pazar günü emekli olması bekleniyordu. Sessions tarafından kovulan McCabe'in emeklilikle ilgili bazı haklarını alamayabileceği kaydedildi.
18 Mart'ta normal emeklilik süresi gelen ve görevi bırakması beklenen McCabe, kalan tüm izinlerini kullanmak suretiyle 29 Ocak'tan itibaren aktif görevinden ayrıldığını açıklamıştı.
Rusya soruşturması kapsamında FBI'da daha önce yaşanan en büyük deprem, 9 Mayıs 2017'de eski FBI Direktörü James Comey'nin Trump tarafından kovulması olmuştu. ABD Adalet Bakanlığı, Rusya soruşturmasına Özel Yetkili Savcı olarak 17 Mayıs 2017 tarihinde Robert Mueller'i atamıştı.
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