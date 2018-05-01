FDHKC, Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın önerisini reddediyor

Filistin Ulusal Konseyi'ne Abbas'ın bu önerisini reddetme çağrısında bulunulan açıklamada, buna karşılık Filistin meselesini ulusal boyutuna yeniden taşıyan Merkez Konseyi kararlarını onaylama çağrısı yapıldı.

FDHKC'den yapılan yazılı açıklamada, Abbas'ın dünkü toplantıda tekrar dile getirdiği bu öneriye karşı çıkılarak, "Abbas'ın bu görüşü, FKÖ'nün Merkez Konseyi kararlarına aykırıdır. Oslo anlaşmasına geri dönmektir." ifadeleri kullanıldı.

Filistin Kurtuluş Örgütü'nün (FKÖ) en üst yürütme organı olan Filistin Ulusal Konseyinin dün başlayan 23. Dönem Toplantısı'nın açılışında konuşan Mahmud Abbas, 20 Şubat'ta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) hitabında İsrail-Filistin meselesine çözüm için sunduğu uluslararası gözetim altında uluslararası barış konferansı düzenlenmesi önerisini yineledi.

İsrail ile yapılan Oslo anlaşmasıyla bağlantının koparılması talep edilen açıklamada, İsrail'le güvenlik koordinasyonunu durdurma, ekonomik bağımlılıktan kurtulma ve İsrail'i tanımaktan vazgeçme çağrısında bulunuldu.

FDHKC, ayrıca FKÖ'ye bağlı kurumlarda revizyon yapılmasını, yetki alanından düzenlemeler yapılmasını ve ihtiyaçlarının göz önüne alınmasını talep etti.

Bunların yanı sıra Filistin'de bölünmüşlüğün sona ermesi, Gazze'deki ablukanın kalkması için ciddi olarak çalışma çağrısı yapılarak, başkenti Doğu Kudüs olan 1967 sınırlarında bağımsız Filistin devleti kurulması için çaba sarf edilmesi istendi.

FKÖ en üst yürütme organı olan Filistin Ulusal Konseyinin 23. Dönem Toplantısı, 22 yıl aradan sonra işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Ramallah kentinde dün başlamıştı.

