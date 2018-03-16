GAZZE (AA) - Filistin Demokratik Halk Kurtuluş Cephesi (FDHKC), Lübnan Dışişleri Bakanı Cibran Basil'in Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu'na (UNRWA) Lübnan'dan ayrılan Filistinlilerin mülteci kayıtlarından silinmesi yönündeki çağrısına tepki gösterdi.

FDHKC'den yapılan yazılı açıklamada, bu çağrının uluslararası hukuka ve insan hakları kanunlarına aykırı olduğu, Lübnan ve Filistin arasındaki kardeşlik ilişkileriyle bağdaşmadığı belirtilerek, "Bakan Basil uluslararası toplumla birlikte UNRWA'nın sorunlarına çözüm arama noktasında katkı sunmalı ve görüşlerini kendine saklamalı." ifadesine yer verildi.

Basil'in bu tutumundan acilen vazgeçmesi ve Lübnan ile Filistin halklarından özür dilemesi istenen açıklamada, UNRWA'nın halen ulusal hakları için mücadele eden Filistin halkının davasının bir parçası olduğunu savundu.

Basil, İtalya'nın başkenti Roma'da dün gerçekleştirilen "Haysiyeti Korumak ve Sorumluluğu Paylaşmak: UNRWA için Toplu Eylem Olağanüstü Bakanlar Konferansı"nda Lübnan'dan ayrılan ya da başka bir ülkenin vatandaşlığını edinen Filistinlilerin mülteci kayıtlarından silinmesini talep etmişti.

Filistin İstatistik Merkezi verilerine göre, UNRWA'ya kayıtlı 5,9 milyon Filistinli mülteciden 2,1 milyonu Ürdün'de, 1 milyon 445 bini Gazze'de yaşıyor, bunu sırasıyla Batı Şeria, Suriye ve Lübnan takip ediyor.