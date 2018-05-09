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Feci kaza: Çok sayıda yaralı var

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2018 21:50 | Son Güncelleme

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6'sı öğrenci 9 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Beytüşşebap ilçesinin Ayvalık köyü mevkisinde, sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 30 YD 595 plakalı öğrenci servisi, karşı yönden gelen 21 NC 387 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, 6'sı öğrenci 9 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 acil servis ekiplerince Beytüşşebap Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA

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Anahtar Kelimeler:
Kaza şırnak trafi kazası

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