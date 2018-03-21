Feci kazaya neden olduğu ileri sürülen süt kamyonunun şoförü konuştu

Gaziantep’te 1 kişinin öldüğü 3 kişinin de yaralandığı zincirleme kazaya karışan süt kamyonunun sürücüsü İ.K. kazayı anlattı. Ters şeride girdiği ve olay yerinden kaçtığı yönündeki iddiaların doğru olmadığını belirten sürücü, "O insanların hali gözümün önünden hiç gitmiyor, psikolojim bozuldu" dedi.

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde Köprülü Kavşak çıkışında aniden duran İ.K idaresindeki süt kamyonuna Mustafa K yönetimindeki 79 DF 144 plakalı hafif ticari araç çarpmış, Osman K. (38) idaresindeki 27 YD 340 plakalı otomobil de hafif ticari araca çarpmıştı. Kazada sürücüler Mutafa K, Osman K. ile otomobilde bulunan Hüseyin Kırık (67) ve Gülsen K. (65) yaralanmış, durumu ağır olan Hüseyin Kırık, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

"Arıza lambası yanınca sağa çekip durdum"

Kazanın ardından olay yerinden kaçtığı ve ters şeride girdiği iddia edilen süt kamyonunun sürücüsü İ.K, iddialara cevap vererek, kaza öncesini ve sonrasını anlattı. İ.K, kamyonda aniden arıza lambası yanınca aracını yolun sağına çekmek istediğini anlatarak, "Arıza lamba yanında köprülü kavşak çıkışında sağa sinyal verip, aracı sağa çekip durmak istedim. Ancak durmamla birlikte arkadan gelen Mustafa K. idaresindeki hafif ticari araç, benim araca sol taraftar çarptı. Yol kapanmaması ve başka araçların çarpmaması için aracımı en sağa yanaştırdım. Kazalı her iki araç arasındaki şeritlerden biri açıldı" dedi.

"İkinci kaza 10-15 dakika sonra oldu"

İ.K, meydana gelen ilk kazada yaralanan olmadığını söyleyen İ.K, ikinci kazanın ise ilkinden 10-15 dakika sonra meydana geldiğini ifade etti. Kazanın ardından trafik polislerini beklerken ikinci kazanın olduğunu söyleyen İ.K; "Aracımdan inerek bana çarpan aracın sürücüsü Mustafa K’nin yanına gittim, yaralanıp yaralanmadığını sordum. O da ’bende korkulacak bir durum yok’ dedi ve İslahiye Emniyet müdürlüğü’nü arayarak, kaza olduğu ihbarında bulunduk. Trafik ekiplerinin gelmesi için oturup beklemeye başladık. Aradan ne kadar geçtiğini tam olarak bilemiyorum ama yaklaşık 10 yada 15 dakika sonra Osman K. yönetimindeki otomobil, benim kamyona vuran hafif ticari araca çarptı. Meydana gelen ikinci kazada benim herhangi bir suçum yada kabahatim yoktu" şeklinde konuştu.

"Yaralılara koştuk"

İ.K, kaza olduktan hemen sonra yaralılara yardım etmek için koştuklarını vurgulayarak, "Kaza olur, olmaz koşarak yaralılara yardımcı olmak istedik. Araç içerisinde sıkışan sürücüyü çıkartmak istedim ama kapı açılmadı. Kazayı görenler, 112 sağlık ekipleri ve polisi aradı" ifadelerini kullandı.

"Kazadan sonra kaçmadım, ifade vermeye emniyete gittim"

Kazadan sonra bazı iddia ve söylentilerde olduğu gibi kaçmadığını, ifade vermek üzere emniyete gittiğini anlatan İ.K, "Ambulansların gelmesi ile birlikte çevredekiler, ’aracını oradan kaldır, yol açılsın ambulanslara’ dedi. Bende aracı olduğu yerden alarak kaza yerinden ayrıldım. İslahiye Emniyet Müdürlüğüne gelerek ifade verdim. Ardından savcılığa sevk edildim, şimdi soruşturmanın tamamlanmasını bekliyorum. Ben yine tekrarlıyorum burada hiç bir kabahatim yok, suçlu değilim" diye konuştu.

Kazanın kendisini psikolojik olarak da eklediğini vurgulayan İ.K, "Zaten adı üzerinde kaza, kasıtlı bir şey olamaz. Kazadan sonra gece benim gözümü uyku girmedi. Depresyona girdim. O insanların hali gözümün önünden hiç gitmiyor, psikolojim bozuldu. Evde huzurum yok, burada giden bir insan canıdır" dedi.

Dedikodulara tepki

İ.K, hakkında çıkan ters şeride girdiği yönündeki dedikodu ve söylemlere de tepki göstererek, "Burada insanların yok ters yöne dönmek istedi gibi söylemlerini kesinlikle kabul etmiyorum. Orada durmamın asıl nedeni aracımın arz lambasını yanmasıdır. 79 plakalı aracın çarpması sonucu aracın yönü değişti. Ben direksiyon hakimiyetini kaybettim. Bunu görenler işte süt kamyonu ters yöne girecekti demişler. Ben kaçmadım, İslahiye Emniyet Müdürlüğüne gidip ifademi verdim" diye konuştu.

İ.K. ifadesinde bu söylediklerini anlattıklarını belirterek, ölen Allah’tan rahmet kederli ailesine sabırlar diliyorum" dedi