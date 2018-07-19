Fecir Alptekin Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda oluşturulan İletişim Ofisi'nin başkanlığına getiriliyor iddiası!

Superhaber.tv'nin iddiasına göre, Turkuvaz Medya Grubu'nun Kurumsal İletişim Direktörü Fecir Alptekin, Beştepe’de oluşturulan İletişim Ofisi'nin Başkanlığı'na getiriliyor. Göreve atanacağı konuşulan Fecir Alptekin'in aktif olarak kullandığı sosyal medya hesaplarını kapatması da dikkat çekti.
Turkuvaz Medya Grubu'nun Kurumsal İletişim Direktörü Fecir Alptekin, Beştepe’de oluşturulan İletişim Ofisi'nin Başkanlığı'na getiriliyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk yurtdışı seyahatinde gazetecilere bu ofisin başına bir kadın löneticinin getirileceğini açıklamış, ancak isim vermekten kaçınmıştı.
Bu ismin 10 yılı aşkın süredir Sabah-ATV Grubu'nda Kurumsal İletişim Departmanı'nda yöneticilik yapan Fecir Alptekin olduğu öğrenildi. Genç, atak ve girişimci kimliğiyle bilinen Fecir Alptekin'in bu göreve getirilecek olması herkes kadar medya kulisleri için de büyük sürpriz oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüzdeki günlerde Beştepe'de oluşturulan kurul ve diğer başkanlıklara atanan isimleri açıklaması bekleniyor. Fecir Alptekin, Sabah-ATV Grubu'nda Yönetim Kurulu Başkanvekili Serhat Albayrak'a en yakın isimlerden biri olarak biliniyor.
İtalyan Lisesi'nden sonra Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun olan Fecir Alptekin, medyadaki kariyerine Cumhuriyet ve Yeni Binyıl gazetelerinde muhabir-editör olarak başladı. Daha sonra Halkla İlişkiler, İletişim ve Pazarlama sektörüne girdi.
Novartis Pharma, TUSİAD, Türk Reklam Ajansları Derneği ve Memorial Sağlık Grubu'nda çalıştı. 2006 yılından bu yana çalıştığı Turkuvaz Medya Grubu'nda Kurumsal İletişim Grubu Başkanı olarak görev yapıyor.
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