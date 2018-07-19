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Fecir Alptekin Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda oluşturulan İletişim Ofisi'nin başkanlığına getiriliyor iddiası!

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2018 09:42 | Son Güncelleme

Turkuvaz Medya Grubu'nun Kurumsal İletişim Direktörü Fecir Alptekin ile ilgili iddia gündem yarattı. Alptekin'in Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda oluşturulan İletişim Ofisi'nin başkanlığına getirileceği öne sürülüyor. Peki Fecir Alptekin kimdir? İşte merak edilen sorunun yanıtı...

Fecir Alptekin Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda oluşturulan İletişim Ofisi'nin başkanlığına getiriliyor iddiası!

Superhaber.tv'nin iddiasına göre, Turkuvaz Medya Grubu'nun Kurumsal İletişim Direktörü Fecir Alptekin, Beştepe’de oluşturulan İletişim Ofisi'nin Başkanlığı'na getiriliyor. Göreve atanacağı konuşulan Fecir Alptekin'in aktif olarak kullandığı sosyal medya hesaplarını kapatması da dikkat çekti.

CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM OFİSİ BAŞKANLIĞI'NA SÜRPRİZ İSİM: FECİR ALPTEKİN

Turkuvaz Medya Grubu'nun Kurumsal İletişim Direktörü Fecir Alptekin, Beştepe’de oluşturulan İletişim Ofisi'nin Başkanlığı'na getiriliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk yurtdışı seyahatinde gazetecilere bu ofisin başına bir kadın löneticinin getirileceğini açıklamış, ancak isim vermekten kaçınmıştı.

Bu ismin 10 yılı aşkın süredir Sabah-ATV Grubu'nda Kurumsal İletişim Departmanı'nda yöneticilik yapan Fecir Alptekin olduğu öğrenildi. Genç, atak ve girişimci kimliğiyle bilinen Fecir Alptekin'in bu göreve getirilecek olması herkes kadar medya kulisleri için de büyük sürpriz oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüzdeki günlerde Beştepe'de oluşturulan kurul ve diğer başkanlıklara atanan isimleri açıklaması bekleniyor. Fecir Alptekin, Sabah-ATV Grubu'nda Yönetim Kurulu Başkanvekili Serhat Albayrak'a en yakın isimlerden biri olarak biliniyor.

fecir-alptekin-kimdir

FECİR ALPTEKİN KİMDİR?

İtalyan Lisesi'nden sonra Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun olan Fecir Alptekin, medyadaki kariyerine Cumhuriyet ve Yeni Binyıl gazetelerinde muhabir-editör olarak başladı. Daha sonra Halkla İlişkiler, İletişim ve Pazarlama sektörüne girdi.

Novartis Pharma, TUSİAD, Türk Reklam Ajansları Derneği ve Memorial Sağlık Grubu'nda çalıştı. 2006 yılından bu yana çalıştığı Turkuvaz Medya Grubu'nda Kurumsal İletişim Grubu Başkanı olarak görev yapıyor.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Aman Tayyip Müdürüm Bunu İyi Araştır; Kediciklerle Bir Bağlantısı Olmasın. Duruş 9 Kusurlu Hareket de Uyarayım Dedim.
bizene millete faydası ne , enflasyonmu düştü, eğitim mi düzeldi içine etttikleri eğitimi sosyal görüşlü biri geldi hokus pokus düzeldi en az 5 yıl çöpe giti 5 yıldaki tüm öğrencilerde , ekonomide 16 yıl öncesine gitti,imf ye yok ama dış sermaye ye borçluyuz yasal olarak ..
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