HABER

"Fed 2018'de en az üç kez faiz artırmalı"

GÜNCEL HABERLERİ | 12.01.2018 23:36 | Son Güncelleme 4 saat önce

- Dallas Fed Başkanı Kaplan, Fed'in ülke ekonomisinin aşırı "ısınmasını" önlemek için bu yıl en az 3 kez faiz artırması gerektiğini ifade etti

WASHINGTON (AA) - ABD Merkez Bankası (Fed) Dallas Şubesi Başkanı Robert Kaplan, bankanın ülke ekonomisinin aşırı "ısınmasını" önlemek için bu yıl en az 3 kez faiz artırması gerektiğini söyledi.

Kaplan, CNBC'ye verdiği mülakatta, Amerikan ekonomisinin aşırı ısınma tehlikesi olduğunu ifade etti.İşsizlik oranının tam istihdam olarak kabul edilen yüzde 4 seviyesinin altına gerileyeceğini öngören Kaplan, "Tam istihdamın ötesine geçeceğiz" dedi.

Geçmişte yaşanan benzeri durumların ekonominin aşırı ısınmasının ardından durgunluğa neden olduğunu hatırlatan Kaplan, "Fed, aşırı ısınmayı önlemek için 2018'de en az üç kez faiz artırmalı diye düşünüyorum" ifadesini kullandı.

Dallas Fed Başkanı Kaplan'ın Fed'in para politikalarını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi'nde (FOMC) bu yıl oy hakkı bulunmuyor.

Buna karşın, tüm bölgesel Fed şubelerinin başkanları, FOMC toplantılarına katılarak para politikasına ilişkin tartışmalarda fikir bildiriyor.

(AA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Abdullah Gül'den Erdoğan ve AK Parti'ye yanıt

Son dakika! Abdullah Gül'den Erdoğan ve AK Parti'ye yanıt

İbrahim Tatlıses'in evlilik teklifine Ayşegül Yıldız'dan yanıt geldi!

İbrahim Tatlıses'in evlilik teklifine Ayşegül Yıldız'dan yanıt geldi!

Viagra'yı fazla kaçırınca olanlar oldu! Havalimanında şoke eden görüntüler

Viagra'yı fazla kaçırınca olanlar oldu! Havalimanında şoke eden görüntüler

Son dakika! Trump İran ile nükleer anlaşmayı uzattı

Son dakika! Trump İran ile nükleer anlaşmayı uzattı

Cyle Larin, Beşiktaş için İstanbul'da

Cyle Larin, Beşiktaş için İstanbul'da

Erdoğan, Aysun Kayacı'ya ateş püskürdü

Erdoğan, Aysun Kayacı'ya ateş püskürdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Türkiye, Yunanistan'ın alıkoyduğu gemiyle ilgili inceleme başlattı

Türkiye, Yunanistan'ın alıkoyduğu gemiyle ilgili inceleme başlattı

Çankırı Valisi Aktaş'ın eşi Seval Aktaş o görevden istifa etti

Çankırı Valisi Aktaş'ın eşi Seval Aktaş o görevden istifa etti

Türkiye'den ABD'ye son dakika seyahat uyarısı tepkisi!

Türkiye'den ABD'ye son dakika seyahat uyarısı tepkisi!

Her satırı ayrı skandal! Ehliyetine bakınca polis şaşkına döndü

Her satırı ayrı skandal! Ehliyetine bakınca polis şaşkına döndü

TSK 'Özel Kuvvetler' için özel olarak tasarladı!

TSK 'Özel Kuvvetler' için özel olarak tasarladı!

Karlov suikastinde flaş gelişme

Karlov suikastinde flaş gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.