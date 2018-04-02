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Fedchuk ile Ülkü, "20. Yüzyıl Müziği" konserinde sahne alacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2018 18:15 | Son Güncelleme

Fedchuk ile Ülkü, "20. Yüzyıl Müziği" konserinde sahne alacak

İSTANBUL (AA) - Keman sanatçısı Roman Fedchuk ile piyanist Metin Ülkü, "20. Yüzyıl Müziği" konserinde aynı sahneyi paylaşacak.

Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası Sahnesi'nde izlenebilecek konser, 9 Nisan'da saat 20.00'de gerçekleşecek.

Ödüllü müzisyen Fedchuk ile Prof. Ülkü, Sergey Sergeviç Prokofyev'in "Keman-Piyano Sonatı Op. 94", Bela Bartok'un "6 Romen Folk Dansı Sz.68", Claude Debussy'nin "Keman-Piyano Sonatı", Özcan Sönmez'in "Keman ve Orkestra için Konçerto" adlı eserlerini yorumlayacak.

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Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası Sahnesi konser Metin Ülkü Roman Fedchuk

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