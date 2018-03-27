Federasyon Başkanı Çelen’den İl Müdürü Yıldız’a ziyaret

Türkiye Jimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen ve Bolu Jimnastik Federasyonu İl Temsilcisi Mehmet Özdoğan, Bilecik Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız’ı makamında ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette İstasyon Spor Salonu’nda faaliyet gösteren Jimnastik Salonu ve tesisler gezilerek jimnastik antrenmanı izlendi. Ziyaret kapsamında sporcu ve veliler ile sohbet edilerken Bilecik’te yapılması planlanan faaliyetler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Türkiye Jimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, kentte jimnastik branşının daha güzel noktalara getirilebilmesi adına jimnastik salonunda gerekli görülen ihtiyaçlara her türlü desteği vereceklerini belirtti.

Konuklarının ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Bilecik Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Yıldız ise, nazik ziyaretlerinden dolayı heyete teşekkür ederek kendilerine hediye takdiminde bulundu.