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Felaketin ardından Rize için yeni 'şiddetli yağış' uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2018 10:15 | Son Güncelleme

Rize için şiddetli yağış uyarısında bulunuldu. Rize Valiliği'nden yapılan açıklamada, ani sel, su baskını ve heyelana karşı vatandaşların dikkatli olmaları gerektiği belirtildi.

Felaketin ardından Rize için yeni 'şiddetli yağış' uyarısı

Rize Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Meteorolojiden alınan son değerlendirmelere göre, bölgede devam eden yağışların bugün öğle saatlerine kadar doğu ilçelerinde özellikle Ardeşen ve Fındıklı civarında şiddetli olacağı belirtildi.

Metrekareye saatte 76 ila 100 kilogram arasında yağış düşeceğinin tahmin edildiği vurgulanan açıklamada, "Taşkın riski bulunduğundan yaşanabilecek ani sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir." ifadesi kullanıldı.

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AA

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Rize sel Rize Valiliği

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
allah diyorki reis artık git yoksa memleketini rizeyi dağıtacam
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