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Felçli annesinin yükünü omuzlayan gencin çığlığı duyuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2018 10:13 | Son Güncelleme

ANTALYA'da Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) nedeniyle yaşamını yitiren babasına bakmak için eğitimini, felç olan annesine bakmak için işini bırakan Erdem Candar'ın (30) yardım çığlığı karşılık buldu.

Felçli annesinin yükünü omuzlayan gencin çığlığı duyuldu

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) nedeniyle yaşamını yitiren babasına bakmak için eğitimini, felç olan annesine bakmak için işini bırakan Erdem Candar'ın (30) yardım çığlığı karşılık buldu. Annenin tedavisi için gerekli 40 bin TL, kimliğini gizli tutan bir hayırsever tarafından karşılandı.
Antalya'da 2005 yılında lise son sınıf öğrencisiyken KOAH hastası babası Kazım Candar'a bakmak için okulunu bırakan Erdem Candar, bir yıl sonra babasını kaybetti. Annesi Belgin Birgül (54) ile kalan Candar, kısa sürede bir iş bulup çalışmaya başladı. Candar'ın yaşamı, annesinin 2017 yılında geçirdiği rahatsızlık nedeniyle alt üst oldu. Beyne giden ana damarlardan birinin tıkanması sonucu konuşma yetisini kaybeden ve yürüme güçlüğü çeken annesinin eli ayağı olan Candar, çalıştığı işten de ayrıldı.
TÜM YÜK OMUZLARINDA
Annesinin saçlarını tarayıp, banyosunu yaptıran Erdem Candar, sürekli yatan Birgül'ün vücudunda oluşan küçük yaraların bakımını da kendisi yapıyor. Annesine masaj yapan, elini ayağını öpüp seven Candar, onun moralini yüksek tutmak için sürekli espri yapıyor. Evin temizliğini de üstlenen Candar'ın en çok zorlandığı nokta ise yemek yapmak. Yemek yapmayı bilmediği için komşularından destek alan, zaman zaman da restoranlardan sipariş veren Candar, maddi durumlarının çıkmaza girmesi üzerine yeniden işe girdi. Esnek çalışma saatlerinden dolayı bir restoranda motokurye olarak çalışmaya başlayan Candar, siparişleri ise evden takip ediyor.
GİZLİ HAYIRSEVER İHTİYAÇ DUYULAN PARAYI YATIRDI
Geçen süre içerisinde Antalya'daki tüm hastanelere giden, ancak annesinin tedavisi için artık çok geç kalındığı yönünde yanıt alan Erdem Candar, tedavi için internette araştırma yaptı. Kısa sürede İstanbul'da özel bir üniversite hastanesinde çareyi bulan Candar, annesinin raporlarıyla birlikte hastaneye giderek umut aradı. Hastaneden tedavi edilebileceği yönünde yanıt alan Candar, 40 bin TL'ye ihtiyaç olduğunu duyunca yıkıldı. Antalya'ya gelerek ulaşacak bir yardım eli bekleyen Candar'ın sesini duyan bir hayırsever, kendisini arayarak hesap numarasını istedi. Kimliğini açıklamayan hayırsever, Candar'ın hesabına 40 bin TL yatırdı.
Annesinin bakımının zor gelmediğini anlatan Candar, “Bir erkek evlat için annesinin banyosunu yaptırmak ne kadar önemli. Annemin yemeğini yapıyorum. Tırnaklarını kesiyorum. Kıyafetlerini yıkayıp, ben giydiriyorum. Elimden geldiğince yapıyorum. İhtiyacımız olan para hesabımıza yatırıldı. En kısa sürede hastaneye gideceğiz. Sonuna kadar annem için koşacağım" dedi.

FOTOĞRAFLI

Felçli annesinin yükünü omuzlayan gencin çığlığı duyulduFelçli annesinin yükünü omuzlayan gencin çığlığı duyulduFelçli annesinin yükünü omuzlayan gencin çığlığı duyulduFelçli annesinin yükünü omuzlayan gencin çığlığı duyuldu

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ALLAH SENDEN DE , SANA O İMKANI VEREN HAYIRSEVERDEN DE RAZI OLSUN ALLAH ŞİFA VERSİN.
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