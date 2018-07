Felçli sokak hayvanlarını yeniden özgürlüğe kavuşturuyorlar

İlker KILIÇASLAN- Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA)- MANİSA'da silahla yaralanan ya da trafik kazası nedeniyle felçli olan sokak hayvanları, Manisa Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'nde, özel yapılan yürüteçler ile yeniden koşabiliyor. Felçli hayvanlara özel tedavi ve bakım uygulanan merkezde, 8 sokak köpeği ömürlerinin geri kalanını rahat bir şekilde geçiriyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi bünyesinde bir süre önce trafik kazası ve ateşli silahla yaralanıp, uzuvlarını kaybeden sokak hayvanları için 'Felçli Bakım Birimi' oluşturuldu. Oluşturulan bu birimin zemini, çeşitli nedenlere uzuvlarını kaybettikleri için sürünerek hareket etmek zorunda kalan sokak hayvanları için özel olarak tahriş etmeyi önleyen PVC malzemeyle kaplandı. Birim, yine bu tür hayvanlar için ihtiyaç olan tıbbi malzeme, aletlerle donatıldı. Birimde şu an felçli 8 sokak köpeğine hizmet verildiği bildirildi. Genel olarak uzuv kaybı nedeniyle yürüme güçlüğü çeken veya hiç yürüyemeyen hayvanların getirildiği birimde, yürüteç veya değişik aparatlarla fizik tedavi yöntemi uygulandığı bildirildi. Birimde uzuv kaybı nedeniyle sürünmeye bağlı yaraları olan sokak hayvanlarının da özel tıbbi malzeme ve ilaçlarla tedavilerinin yapıldığı belirtildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş, Felçli Bakım Birimi ile Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'ne yeni bir alan kazandırdıklarını belirtip, "Sebepsiz bir şekilde bazı vatandaşlarımız sokak hayvanlarına karşı değişik, kötü davranışlarda bulunabiliyorlar. Elbette ki bunların olmamasını temenni ediyoruz. Sokak hayvanlarına yönelik şiddeti aşmak için önce bir aile eğitiminden ve daha sonra okul eğitiminden geçmenin gerekli olduğunu düşünüyoruz. Merkez olarak değişik günlerde havyan barınaklarımızı ziyaretçilere açıyoruz. Özellikle çocuk misafirlerimizi konuk ederek onlara hayvan sevgisi aşılamaya çalışıyoruz. Minik misafirlerimize aslında hayvanların insanlara karşı hiçbir zararının olmadığını ve iyi bir dost olduğunu gösteriyoruz. Bu şekilde miniklere, bu dünyada hayvanlarında bizimle yaşamaya haklarının olduğunu benimsetiyoruz" dedi.

'DUYARLILIK ÇAĞRISI'

Felçli Bakım Birimi'nde uygulanan tedavi ile hayvanların yeniden yürüyüp, koşabildiğine dikkati çeken Akbaş, "Yaptığımız tıbbi ve fizik tedaviler sayesinde felç olmaktan kurtardığımız ve tekrar yürüyüp koşmaya başlayan sokak hayvanlarımız oldu. Özellikle erken müdahale şansımız olan sokak köpeklerimizi kurtarabildik. Bu da bizi çok sevindirdi. Kurtardığımız hayvanları tekrar doğal ortamına bırakarak özgürce yaşamalarını sağlıyoruz. Her hastalıkta olduğu gibi felçte de erken müdahale çok önemli. Bu nedenle böyle bir sokak hayvanını gören vatandaşlarımızdan vakit kaybetmeden bizimle irtibata geçmelerini istiyoruz" diyerek, çağrıda bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım Merkezi Veterineri Mehmet Bayram da, uzuvlarını kaybeden hayvanlara fizik tedavi uyguladıklarını anlattı. Felçli hayvanların bakımının özel ve titiz olması gerektiğini vurgulayan Bayram, "Bunu sağlamak için de düzenli olarak her gün temizlikleri yapılmalı. Felçli hayvan bakımı aynı bir bebek bakımı gibidir. Titizlik ve ayrı bir sorumluluk istiyor. Felçli köpeklerimize hapis hayatını yaşatmamak için günlük tıbbi bakımlarını yaptıktan sonra özel yürüteçlerle fizik tedavilerini uyguluyoruz. B vitamini ve kortizonlar ile birlikte medikal tedavi uygulayarak felçten kurtulmalarını, hayata tutunmalarını da sağlıyoruz" dedi.