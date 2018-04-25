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Felsefe kamusal alana taşınıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2018 15:23 | Son Güncelleme

Program öncesi konuşma yapan Aristoteles Felsefe Derneği Başkanı Prof.

Felsefe kamusal alana taşınıyor

Program öncesi konuşma yapan Aristoteles Felsefe Derneği Başkanı Prof. Dr. Hatice Nur Erkızan, felsefeyi kamusal alana taşımak istediklerini belirterek, “Bu toplantı halka açık şekilde yaptığımız ilk toplantımız. Ayda bir kez bu toplantılarda daha iyi bir yaşam için felsefe ne tür katkılarda bulunabilir sorusunun cevaplarını arayacağız.” dedi.
“FELSEFE KÖYÜ PROJEMİZ VAR”
Menteşe Belediyesi ile birlikte felsefeyi her yaştan insan ile buluşturmayı hedeflediklerini dile getiren Erkızan, “Aristoteles Felsefe Derneği’ni 2011 yılında kurduk. Benim yurt dışında olmam nedeniyle bu projeler biraz gecikti. Artık derneğimiz verimli olarak çalışacak. İlk olarak Menteşe’deki çocukları felsefe ile tanıştıracağız. Ardından Muğla’da “Felsefe Köyü” projemiz var” diye ifade etti.
Etkinlikte Prof. Dr. Ali Osman Gündoğan ile Prof. Dr. Hatice Nur Erkızan tarafından katılımcılara, antikçağ felsefesinin en önde gelen filozofu Aristoteles anlatıldı.

Felsefe kamusal alana taşınıyor

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