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Felsefe söyleşileri 18 yaşında

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2018 18:16 | Son Güncelleme

18 yıldır devam eden Felsefe Söyleşileri bu sene de 7 Nisan’da başlıyor.Kadıköy Belediyesi, İstanbul Marmara Eğitim Vakfı ve Maltepe Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen ve 18 yaşına giren Felsefe Söyleşileri 7 Nisan’da başlıyor.

Felsefe söyleşileri 18 yaşında

18 yıldır devam eden Felsefe Söyleşileri bu sene de 7 Nisan’da başlıyor.

Kadıköy Belediyesi, İstanbul Marmara Eğitim Vakfı ve Maltepe Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen ve 18 yaşına giren Felsefe Söyleşileri 7 Nisan’da başlıyor. Yapılan açıklamada; Felsefe Söyleşileri Nisan-Mayıs aylarının tatillere rastlayan Cumartesi günlerinin dışında, 10:00-12:00 saatleri arasında Tarih, Edebiyat ve Sanat Kütüphanesinde (TESAK) gerçekleşecek.

Geleneksel olarak yapılan ve bu yıl 18’inci yaşına giren söyleşilerin koordinatörlüğünü ve program yürütücülüğünü Maltepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Betül Çotuksöken üstleniyor. Söyleşilerin ana başlığı ise ’Zihin Felsefesi’ olarak belirlendi.

Söyleşilerin içeriğine dair açıklamada bulunan Çotuksöken, “Konuya ilişkin genel bir girişin ardından, bilimsel bilgi bağlamına yönelecek ve bu bağlamı hiç göz ardı etmeksizin, zihin felsefesinin temel kavramlarını, sorun ve sorularını mercek altına alacağız. Başka bir deyişle, dışdünya-düşünme-dil ilişkisinde bir bakıma ‘arada olan’a, düşünmenin mekânı olana, zihnimize ilişkin olarak söyleşeceğiz; zihnimizi olabildiğince tüm bağlantıları içinde ele alacağız” ifadelerini kullandı.

Altı hafta boyunca, zihin üzerinde söyleşeceklerini belirten Çotuksöken, “Zihnin bedenle ya da bedensel olanla ilişkisinin yapıtaşları olan beyin ve sinir sistemi, sinir ağları da elbette dikkatimizden kaçmayacak. Uzmanlarımız bu yapıtaşlarını, felsefi söyleşinin kalkış noktaları olarak bize sunacaklar. Bu yolla, bilimle felsefe arasındaki akrabalık ilişkisinin, felsefi söylem üretmede, felsefece söyleşmede ne denli işlevsel olduğunu da görebileceğiz” dedi.

Etkinlik programı
7 Nisan 2018: Prof. Dr. Betül Çotuksöken, Prof. Dr. Şevki Şahin
14 Nisan 2018: Prof. Dr. Zekiye Kutlusoy
28 Nisan 2018: Dr. Burçak Özkan
05 Mayıs 2018: Erman Taşkın
12 Mayıs 2018: Dr. Kaan Özkan
26 Mayıs 2018: Dr. Meriç Bilgiç

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