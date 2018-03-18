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Felsefenin ışığı Karşıyaka’da yandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2018 11:48 | Son Güncelleme

Karşıyaka Belediyesi, Felsefeciler Derneği İzmir Şubesi işbirliğiyle ilk kez ‘Karşıyaka Felsefe Günleri’ düzenledi.

Felsefenin ışığı Karşıyaka’da yandı

Karşıyaka Belediyesi, Felsefeciler Derneği İzmir Şubesi işbirliğiyle ilk kez ‘Karşıyaka Felsefe Günleri’ düzenledi. Beş üniversiteden, 10 akademisyenin katıldığı etkinlikte “Felsefenin Işığında Cesaret ve Umut” tartışıldı. Başta üniversite öğrencileri olmak üzere felsefeye ilgi duyanların katılım gösterdiği etkinlikte geçmişten günümüze felsefenin yaşantımızdaki etkileri anlatıldı.

Karşıyaka Belediyesi’ne ait Çarşı Kültür Merkezi’nde gerçekleşen Karşıyaka Felsefe Günleri’nin onur konuğu Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Arslan oldu. Felsefe tarihi ve etkinlik hakkında görüşlerini anlatan Arslan “Felsefeciler yaşadıkları çağda hiçbir zaman yeterli desteği bulamamışlardır. Ancak ümitsiz olmak yerine işimizi daha iyi yapmaya ve ümitsiz hayallere kapılmamaya ihtiyacımız vardır. Filozoflar politikacıların rakipleri değillerdir “ dedi.

Felsefeyi anlattılar
Felsefe meraklılarının saygın akademisyenlerle bir araya geldiği organizasyonda, ‘Cesaret, Umut ve Kadınlar’, ‘Ütopyan Umut ve Eleştiri’ ve ‘Doğruyu Söyleme Cesareti ve Felsefe’ gibi başlıklar altında sunumlar yapıldı. ‘İki Gün Bir Gece’ isimli film de katılımcılarla buluştu. İki gün boyunca; Ege, Dokuz Eylül, Koç, Bilgi ve Kocaeli üniversitelerinden akademisyenlerin katılımıyla toplam beş oturum gerçekleştirildi. Antik çağlardan başlayarak günümüze kadar insanlığa ışık tutan felsefecilerden bahseden konuşmacılar “Filozoflar düşünür değil, araştıran, çalışan, fikir üreten kişilerdir. Oturduğumuz yerde bilgiler bize akmaz, onlara erişmek için çaba göstermemiz gerekir. Cesaretle, adaletle, erdemli bir şekilde diğer tüm meziyetlerimizi de katarak hayatımızı daha iyi kılmaya çalışmalıyız” ifadelerini kullandı.

“Katkı koyan herkese teşekkürler”
Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar “Felsefeciler Derneği İzmir Şubesi işbirliğiyle, Karşıyaka’da bir ilki gerçekleştirmekten mutluluk duyduk. Etkinliğe emek veren ve katkı koyanlara teşekkür ediyorum. Bu tür çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.

Felsefenin ışığı Karşıyaka’da yandı

Felsefenin ışığı Karşıyaka’da yandı

Felsefenin ışığı Karşıyaka’da yandı

Felsefenin ışığı Karşıyaka’da yandı

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