Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki Hatice-Cemil Ercan Fen Lisesine 120 öğrenci kapasiteli pansiyon yapılmasına ilişkin protokol imzalandı.
Ankara Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Vali Ercan Topaca, hayırsever Niyazi Ercan'la Beypazarı Hatice-Cemil Ercan Fen Lisesi yerleşkesinde 120 öğrenci kapasiteli pansiyon yapılması ile ilgili protokole imza koydu.
Valilik makamında gerçekleştirilen protokol törenine Vali Topaca'nın yanı sıra Beypazarı Kaymakamı Kadir Ekinci, Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, İl Milli Eğitim Müdürü Vefa Bardakçı ve hayırsever Niyazi Ercan katıldı.
Niyazi Ercan tarafından anne ve babasının adına yaptırılan okul, 2013 yılında Hatice-Cemil Ercan Öğretmen Lisesi olarak eğitim öğretime başlamış, 2018 yılında fen lisesine dönüştürülmüştü.
Yunan feribotu arızalandı: 168 yolcu vardı... Türkiye harekete geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yıldırım’ın Meclis fotoğrafına tepki geldi
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde iğrenç olay! Belediye otobüsünde erkek...
Samsun'un İlkadım ilçesinde 'yok artık' dedirten olay! 2 lira için değer miydi?
'Yunanistan'a yardım gitmesin' diyenlere yanıt Kızılay Başkanı Kerem Kınık'tan tokat gibi cevap!
ABD’den rahip Brunson hakkında flaş açıklama
MEB'den ders kitapları için FETÖ uyarısı! O belge ortaya çıktı!
Mars'ta su birikintisi bulundu! İnsanlığın tarihini değiştirecek buluş
İYİ Parti'de olağanüstü kurultay tarihi belli oldu!
Meral Akşener'in evinin önüne mektuplar bırakıldı
Doğum anı böyle görüntülendi
Bunları biliyor musunuz?
Okuyucu Yorumları 0 yorum