Fener alayında 600 metrelik Türk bayrağı açıldı

Antalya'da Muratpaşa Belediyesince, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi.
Ellerinde bayrak, döviz ve Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafları bulunan binlerce Antalyalı, Konyaaltı Beach Park girişinde toplandı.
Geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, caddeye açılan ara sokakları da güvenlik şeridiyle kontrol altına aldı.
Polis helikopterinin de havadan tedbir aldığı etkinliğe katılanlar ellerinde fener, 600 metre uzunluğunda Türk bayrağı ile yaklaşık 2 kilometre yürüdükten sonra Cumhuriyet Meydanı'na ulaştı.
Etkinlik, Duman Grubu konseri ile sona erdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti milletvekili listesiyle ilgili çarpıcı açıklama
Erdoğan’a Balkanlar ziyaretinde suikast ihbarı! İstihbarat birimleri harekete geçti
Kahramanmaraş'ta dehşete düşüren kaza! İkiye bölünen araç 3 kadına mezar oldu!
Ünlü Fransız restoranında ırkçılık skandalı: Başörtülüler, Müslümanlar ve Afrikalılar giremez
Bir ülke daha Kudüs'e büyükelçiliğini taşıma kararı aldı
Ahmet Özal'dan Muharrem İnce mesajı! Erdoğan-Özal sözleri için ne dedi?
Abdullah Gül'ün eski danışmanından şok iddialar: Susturun şunu!
Dünyanın en utanç verici kareleri
Bursa'da gece yarısı dehşet! Öz babasını, eşini ve 2 çocuğunu öldürdü
İstanbul'da bakın en çok hangi memleketten insan yaşıyormuş
Okuyucu Yorumları 0 yorum