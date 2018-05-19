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Fener alayında 600 metrelik Türk bayrağı açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2018 22:43 | Son Güncelleme

Antalya'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen fener alayında, 600 metre uzunluğunda Türk bayrağı taşındı

Antalya'da Muratpaşa Belediyesince, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi.

Ellerinde bayrak, döviz ve Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafları bulunan binlerce Antalyalı, Konyaaltı Beach Park girişinde toplandı.

Geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, caddeye açılan ara sokakları da güvenlik şeridiyle kontrol altına aldı.

Polis helikopterinin de havadan tedbir aldığı etkinliğe katılanlar ellerinde fener, 600 metre uzunluğunda Türk bayrağı ile yaklaşık 2 kilometre yürüdükten sonra Cumhuriyet Meydanı'na ulaştı.

Etkinlik, Duman Grubu konseri ile sona erdi.

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Antalya'da Fener Alayı'nda 15 bin kişi yürüdüAntalya'da Fener Alayı'nda 15 bin kişi yürüdü
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Anahtar Kelimeler:
19 mayıs fener alayı türk bayrağı

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