Fener Rum Patriği Bartholomeos bahar ayinini yönetti

NEVŞEHİR (AA) - Fener Rum Patriği Bartholomeos, Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde bahar ayinini yönetti.
İlçeye bağlı Mustafapaşa köyündeki Konstantin-Eleni Kilisesi'nde düzenlenen bahar ayininde İncil'den bazı bölümler okundu.
Yaklaşık 2 saat süren ayinden sonra konuşan Patrik Bartholomeos, Müslümanların ramazan ayını kutladı.
Her yıl baharın gelişi ile tarihi kilisede ayin düzenlediklerini dile getiren Bartholomeos, "Bir sene geçtikten sonra kısa bir ziyaret için yine aranızdayız. Hüsnü kabulünüz için teşekkür eder iyi ramazanlar dileriz. Yüce Allah orucunuzu ve dualarınızı kabul etsin." dedi.
Ayine, Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Petros Mavroidis de katıldı.
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