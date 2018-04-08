Fener Rum Patrikhanesi'nde Paskalya Ayini

İSTANBUL (AA) - Hristiyanların en önemli dini bayramlarından olan ve Hazreti İsa'nın yeniden dirildiğine inanılan günün kutlandığı Paskalya Bayramı dolayısıyla Aya Yorgi Patrikhane Kilisesi'nde ayin düzenlendi.
Fener Rum Patriği Bartholomeos'un yönettiği ayin yaklaşık 3,5 saat sürdü.
Ayinde mum yakılarak dilekte bulunulurken, Rumca ilahiler ve dualar okundu.
Ayine, Yunanistan'ın İstanbul Başkonsolosu Evangelos Sekeris ile Türkiye'de yaşayan Ortodoks vatandaşlar ve Yunanistan'dan gelen konuklar katıldı.
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